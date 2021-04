“Guest in peace”, nuovo singolo di Lusi il Lupo e videoclip su Youtube

“Guest in peace” è il nuovo singolo di Lusi il Lupo, disponibile in digitale e su Youtube.

Il brano è suonato in collaborazione con Dave Weckl, Fabrizio Bosso, Valter Vincenti.

“Guest in peace, come altre mie canzoni, nasce un po’ da sé in uno dei tanti momenti in cui il mio strumento, il basso, mi fa compagnia durante la quotidianità”– spiega il cantautore.

advertisement

Quel pomeriggio mi trovavo ad seguire un interessante documentario incentrato sulla sostenibilità ambientale: la prima melodia è venuta fuori dalle emozioni provate osservando le immagini di foreste piantate da associazioni interessate alla tutela dell’ambiente, per colmare gli effetti del disboscamento incontrollato da parte dell’uomo. Pensare che esistono persone che si spendono per queste nobili cause mi ha trasmesso un sentimento positivo, di ammirazione e di amore nei confronti di un mondo in cui noi dovremmo vivere come ospiti pacifici e non distruttori.

Per me questa canzone somiglia a un seme piantato in una di quelle foreste”.