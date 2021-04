Gli ultimi 10 anni di indipendentismo sardo racchiusi in un saggio disponibile dal 30 marzo online e in libreria.

Il saggio percorre gli ultimi 10 anni di indipendentismo sardo offrendo nuovi spunti di riflessione per il rilancio della battaglia per l’autodeterminazione della Sardegna.

“Dare finalmente all’abbandono un movimento e un anima” è stato pubblicato da Catartica Edizioni nella Collana I Diari della Motocicletta (136 pag., 13 euro).

Il libro:

A cento anni precisi dalla nascita del Partito Sardo d’Azione esce un libro che rilancia il discorso sardista, richiamandone la radice “popolare” e le aspirazioni di autogoverno radicale della base composta per lo più da contadini, pastori, artigiani e giovani intellettuali ad essi profondamente legati dall’esperienza della guerra. Il titolo stesso non è altro che una citazione tratta dallo schema di programma politico approvato dal 3° Congresso regionale dei combattenti sardi. Macomer, 8-9 agosto 1920, cioè il documento politico su cui verrà costruita la prima struttura del futuro Partito Sardo.

Il richiamo alle origini popolari e rivoluzionarie del sardismo si lega a decise suggestioni gramsciane che – sostengono gli autori – era decisamente un sardista, nella misura in cui «poneva la questione della liberazione della Sardegna dal giogo coloniale come una costante della sua riflessione politica e intellettuale».

La riflessione storica si lega però all’attualità politica e alla crisi profonda dell’indipendentismo moderno. Il lavoro di Sabino e Fara si concentra anzi soprattutto sulla necessità di fornire una lettura del fallimento storico dell’indipendentismo organizzato e dei suoi principali protagonisti, per avanzare la proposta – sotto forma di manifesto – di un nuovo percorso di emancipazione, liberazione della Nazione Sarda.

Il libro evidenzia i momenti che maggiormente nell’ultimo decennio hanno portato l’indipendentismo alla sua attuale condizione di inconsistenza politica, ragionando su un possibile nuovo cammino. È necessario fare autocritica e dare finalmente all’abbandono un movimento e un’anima. Un passo indietro? Una rinuncia? La dichiarazione della resa e l’abbandono dell’ambito indipendentista? La presa di coscienza della fine dell’indipendentismo organizzato o l’apertura di un confronto sulle ragioni del suo fallimento? In questo testo si vuole risponde a ciascuna di queste domande.

Gli autori:

Cristiano Sabino, nasce a Sassari nel 1979. È tra i fondatori dell’organizzazione A Manca pro s’Indipendentzia, nella quale ricoprirà vari incarichi fino a diventarne portavoce. Insegna filosofia e storia. Nel 2017 esordisce col suo primo libro edito per Condaghes “Compagno T. Lettere a un comunista sardo”. Cofondatore del collettivo di ricercatori Filosofia de Logu, ispirato dagli studi post-coloniali, è autore di uno degli undici capitoli (dedicato al sardismo di Gramsci) dell’omonimo libro uscito per Meltemi.

Giovanni Fara, nasce a Sassari nel 1975. Tra il 2009 e il 2011 svolge il ruolo di coordinatore provinciale di Sardigna Natzione indipendentzia nel distretto di Sassari, è membro della Direzione nazionale del movimento ed è tra i promotori della mobilitazione contro il nucleare nel 2011. Nel 2014 partecipa alla costituzione del Fronte Indipendentista Unidu. Nel 2018 ricopre l’incarico di portavoce di Caminera Noa. È cofondatore nel 2017 della Catartica Edizioni.

Il presente volume raccoglie i seguenti contributi:



“Per un movimento popolare sardo” di Cristiano Sabino

I 12 passi del Sardismo Popolare

Le parole.