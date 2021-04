Giagoni(Lega): appello al sindacato per lavoratori Forestas alla Regione

Dario Giagoni, capogruppo in consiglio Regionale del Gruppo Lega Salvini Sardegna, sul passaggio dei lavoratori Forestas nel comparto unico regionale:

“transito lavoratori al comparto regionale, appello al senso di responsabilita’ sindacale”

Cagliari, 21 aprile 2021- “Il transito dei lavoratori Forestas nel comparto unico regionale, in linea con la ferma e forte volontà espressa dal Presidente Solinas e dall’Assessore al Personale Valeria Satta, nonché da tutta la maggioranza alla guida della Regione, è un fatto storico frutto di un lungo lavoro della politica e di un’insostituibile azione ad opera del Coran.”

“Vedere riconosciuta ai lavoratori di Forestas la giusta dignità lavorativa, per tanti anni richiesta e agognata, sarà per tutti noi un grande orgoglio, oltre che rappresentare il tener fede all’impegno assunto dal nostro Gruppo con gli stessi ben prima della nostra elezione. Già, infatti, in occasione della campagna elettorale in vista delle Regionali 2019, avevamo ascoltato, accolto e fatto nostre le istanze degli operatori.

Per questo oggi non possiamo che fare appello al senso di responsabilità sindacale, affinché la questione possa giungere a una rapida e giusta conclusione.

Spiace certamente prendere visione dei pronostici catastrofici che alcuni paventano in riferimento al nuovo contratto, ma queste esternazioni ritengo non rispecchiano affatto il pensiero e l’umore dei lavoratori di Forestas direttamente coinvolti, anzi.”

Prosegue il leghista “Sono comunque fiducioso che il desiderio di mettere al primo posto i lavoratori avrà la meglio su qualsiasi altro input, così come avvenuto in questo lungo periodo di trattative e di lavoro incessante che ha visto il nostro Assessore Satta in prima linea, senza mai arrendersi alle tortuosità ovvie rilevate sul cammino.”