Giagoni (Lega): “Stanziate risorse per le imprese”

“73 milioni di euro come ulteriore stanziamento a favore di imprese e lavoratori: una manovra da noi più volte richiesta della quale siamo assolutamente soddisfatti!

La crisi che ha investito il sistema produttivo isolano stenta, a causa delle nuove chiusure e restrizioni imposte, a volgere al termine, per questa ragione è necessario garantire alle imprese, tutte, un sostegno finanziario che possa tender la mano non solo per l’immediato ma anche, e soprattutto, per veicolare la ripartenza al momento opportuno.

Siamo ben consapevoli che, nonostante le risorse messe in campo dalla Regione siano importanti, non basteranno a sopperire alle perdite di più di un anno di mancato guadagno. Ma siamo certi che sapranno essere comunque una boccata d’ossigeno necessaria per tutte le imprese e lavoratori che rischiavano altrimenti di rimanerne escluse.

I nuovi fondi, infatti, consentiranno di soddisfare il 100 per cento delle istanze presentate per ciò che concerne l’erogazione dell’indennità una tantum, di ampliare l’elenco dei beneficiari per il Fondo (R)ESITO, soddisfare l’intera platea delle agenzie e degli enti della formazione professionale che hanno già presentato apposita istanza e garantire maggiori interventi a favore del settore cooperativistico.

Purtroppo al momento non è stato possibile inserire ulteriori interventi a favore delle tante categorie sino ad ora escluse da interventi regionali e statali, come avremmo voluto, ma abbiamo comunque provveduto a presentare un ordine del giorno, sottoscritto poi da tutti i capigruppo di maggioranza e condiviso dall’assessore del lavoro, Alessandra Zedda che ringrazio per il suo sempre puntuale intervento, che impegna a reperire le risorse necessarie in occasione della prossima variazione di bilancio.

Ciò che dispiace è l’aver riscontrato da parte dell’opposizione la solita smania di protagonismo, i soliti toni accesi che di costruttivo hanno ben poco, il solito ostruzionismo fine a se stesso che non è certamente ciò che ci saremmo attesi in questo contesto.

Non dubito che imprenditori, lavoratori, coloro che rappresentano la vera spina dorsale del nostro sistema sapranno ben valutare entrambi gli atteggiamenti e trarre le debite conclusioni…”

Così il capogruppo Lega Salvini Sardegna in Consiglio Regionale Sardegna, Dario Giagoni.