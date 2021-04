Frizz, nuovo brano “Fuoco negli occhi”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming il nuovo singolo di Frizz dal titolo “Fuoco negli occhi”.

Dopo aver pubblicato lo scorso marzo il brano “Brock Lesnar”, il rapper oristanese Frizz, punta di diamante della new wave rap sarda, pubblica il suo nuovo singolo “Fuoco negli occhi”. Coprodotto da Venom e Hendriks il brano, che si fa carico dell’attitudine da freestyler di Frizz, arriva subito al sodo con punchline tecniche e serrate.

La produzione dalle sonorità sperimentali strizza l’occhio alla musicalità trap ma con ritmi e struttura prettamente rap. Si tratta di un nuovo approccio alla musica per l’artista che mostra in maniera ottimale capacità e skills.

“Fuoco negli occhi” è un brano energico che precisa gli obiettivi del rapper, ampliare la propria platea a suon di barre e incastri.

Il brano è stato mixato e masterizzato da Roberto Maccis presso il Solid Twin Studio a Cagliari. La cover è assegnata a Matteo Maleddu e Fabrizio Ghiani.

Biografia

Frizz, all’anagrafe Andrea Camedda, è un rapper Oristanese classe 1997. Si avvicina al rap grazie al freestyle che gli permette di affinare tecnica e stile; e finalmente nel Dicembre 2016 pubblica il suo primo video ufficiale “Vestito di Rabbia” e successivamente l’omonimo Mixtape. Tra una battle e l’altra, nel Giugno 2018 pubblica in collaborazione con Nigoll l’Ep dal titolo “Jackhammers”.

Dopo un periodo di studio e di ricerca stilistica, in cui non ha rifiutato la comparsa in progetti a lui vicini come “Leggenda” del rapper oristanese “Ako”, pubblica nel 2021 “Brock Lesnar” il primo singolo del suo nuovo progetto.

