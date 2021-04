Fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari? Il MEF chiede il via libera all’Europa

Fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari: il MEF chiederà l’estensione all’Unione Europa. In vista della scadenza dell’autorizzazione per l’adozione dell’e-fattura, fissata al 31 dicembre 2021, l’Italia si accinge a richiedere una doppia estensione del Fisco digitale, una proroga temporale e un ampliamento dei soggetti obbligati.