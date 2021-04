“Even when”, singolo Mik e Aurora Rays

“Even When” (iola music) è il titolo del nuovo singolo di MIK + AURORA RAYS in uscita oggi, venerdì 16 aprile.

Una ballad malinconica pop/rock di stampo classico, cantata da un duo (due fratelli che cantano assieme da quasi 15 anni ma che mai, sino ad oggi, erano riusciti a mettere insieme le forze per un brano inedito) che parla della forte e reale paura di perdere qualcuno che si ama più di noi stessi.

«Quando hai tutto, hai tutto da perdere – dichiara Mik – prima del virus, avevo già provato questa paura. Mio figlio era nato da 5 giorni e la mia compagna stava molto male. La febbre aveva superato i 40 e nemmeno i dottori sapevano spiegare l’infezione che la causava: ho creduto che ciò fosse dovuto a una complicazione legata al parto stesso.

Così quella notte quando sono tornato a casa senza di lei e il mio piccolo ometto perchè li avevano tenuti in osservazione in ospedale, ho pianto. Ho pianto guardando la nostra camera, piena di belle cose, ma vuota. Ed ho esorcizzato la paura finendo il testo per questa canzone, come facevo quando ero un ragazzino e attutivo il mondo su fogli a righe».

Biografia MIK

LaRepubblica.it , ad aprire il concerto di The Leading Guy (Italia, Sony Music), Steve Hill (Canada), Brendan Gallagher (Australia), My Uncle Stoat (Irlanda), Bianco (Italia). Mik è un cantautore viaggiatore: il suo primo album “Songs From A Hotel Room” (pubblicato a gennaio 2019 dalla Label Oyez!) è stato registrato on the road in diverse stanze d’albergo tra Europa e America. L’attività live lo ha portato in diretta su RaiRadio1 e su, ad aprire il concerto di The Leading Guy (Italia, Sony Music), Steve Hill (Canada), Brendan Gallagher (Australia), My Uncle Stoat (Irlanda), Bianco (Italia).

Inoltre ha suonato anche per Sofar Sounds Los Angeles, Trieste, Udine, Karhu Festival (CN) e Let’s Play Festival (TV). Ha interpretato il brano “Fireflies” per la serie tv “Immaturi” trasmessa nel 2018 su Canale 5 con Luca e Paolo. Attualmente è al lavoro su un Ep con la nuova band Mik & The Boulevard II di prossima pubblicazione.

Biografia AURORA RAYS

Aurora Rays è una cantante, musicista e compositrice. Studia jazz al conservatorio di Udine con Glauco Venier e Alfonso Deidda. Nel 2019 vince una borsa di studio che le permette di frequentare e sostenere alcuni esami al Royal Birmingham Conservatoire (UK), dove registra il suo primo EP di prossima uscita: “No Matter What People Say”. L’EP conterrà anche “Play My Game”, il cui video è stato realizzato durante la quarantena del 2020 con la partecipazione di ballerini da tutto il mondo. Il suo ultimo singolo rilasciato a dicembre 2020 è “Ghost”, prodotto e registrato con Ellis Stagg ed Elliot James.