Esposizione completamente digitale alla Galleria degli Uffizi di Firenze

Esposizione completamente digitale alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Una nota degli Uffizi ricorda che la mostra “Imperatrici, matrone, liberte. Volti e segreti delle donne romane”, inaugurata a novembre e poi chiusa per le restrizioni anti-Covid, è diventata completamente digitale in alta definizione.

Per la prima volta in assoluto, in questa modalità, è possibile zoomare su tutti i dettagli delle opere e visualizzare didascalie e informazioni aggiuntive, sia in italiano che in inglese.

Il link della mostra: https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/imperatrici-matrone-liberte

advertisement

La mostra

L’esposizione permette di seguire la vita delle donne romane nei primi due secoli dell’Impero, dagli inizi del I alla seconda metà del II secolo d.C., soffermandosi sui modelli positivi e negativi incarnati dalle imperatrici e dalle donne di spicco della casa imperiale e mettendo in risalto i possibili ruoli pubblici al femminile, senza trascurare di soffermarsi anche sulle affascinanti storie di vita quotidiana di matrone e liberte giunte fino ai giorni nostri.

Christian Flammia