eSerieD: 16-18 aprile a Gallipoli

Tutto pronto per l’epilogo del campionato digitale eSerieD della Lega Nazionale Dilettanti, competizione eSport su PS4-FIFA21 riservata ai club del “Campionato d’Italia” che, da venerdì 16 a domenica 18 aprile, vivrà l’ultimo atto della stagione sportiva 2020/2021 nello splendido Ecoresort Le Sirené – Caroli Hotels di Gallipoli (LE).

Le prime otto della classe sono pronte a darsi “battaglia” nell’appuntamento più atteso, nel quale sarà assegnato il titolo nazionale della disciplina vinto, nella prima edizione, dal Palermo eSport al termine di una bellissima finale contro il Casale.

A incrociare il Joypad nella Final Eight 2k21, troveremo le quattro formazioni giunte nelle prime due posizioni dei rispettivi Round quali Savoia, Latina Calcio 1932, Trastevere e Vis Artena, insieme a quelle qualificatesi al termine dei playoff ossia, Varese, Recanatese, Desenzano Calvina e Prato.

Nella prestigiosa sede che ospiterà la fase finale della Serie D virtuale saranno presenti un rappresentante per ognuno degli otto team che si sfideranno nell’apposita Sala LAN allestita all’interno del magnifico EcoResort, una delle strutture del network alberghiero Caroli Hotels sempre attento al binomio sport e turismo, partner della LND eSport.

Le dichiarazioni

“Il connubio tra Caroli Hotels – sottolinea Attilio Caroli Caputo, direttore generale Caroli Hotels – e una manifestazione come la Final Eight 2021 della eSerieD è stato spontaneoe naturale fin dai primi contatti con la Lega Nazionale e con il Presidente Cosimo Sibilia: uno sport divertente e inclusivo in grande crescita, sempre più praticato e diffuso, finalmente anche riconosciuto dai comitati internazionali e sul quale si pone sempre più attenzione.

Non a caso – aggiunge – è già in calendario il prossimo 22 ottobre, il 1° Caroli Hotels eSports Festival, parallelamente alle prime edizioni in chiave gaming dei Trofei Caroli Hotels in arrivo nel 2022.

L’evento è un’ottima occasione, inoltre, per perseguire il nostro mantra della destagionalizzazione dei flussi turistici in Salento: partecipanti e accompagnatori, infatti, avranno l’occasione di conoscere Gallipoli e il Salento in un periodo in cui regalano emozioni e sensazioni diverse da quelle del solito turismo balneare.

La data e l’occasione – conclude – sembrano poi calzare alla perfezione per simboleggiare, quasi, la tanto agognata ripartenza dello sport, del turismo, di tutto quello che più ci è mancato in questi tempi difficili”.

Il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, esprime grande soddisfazione per l’andamento del progetto eSport e rivolge alle protagoniste i migliori auguri per un finale entusiasmante:

“È grande la soddisfazione per aver condotto in porto anche la seconda edizione di un campionato, quello della eSerieD, inaugurato nel corso della prima, durissima, fase di emergenza Covid. Un’esperienza drammatica che ci ha costretto a molte privazioni tra le quali il nostro amato calcio giocato, straordinario veicolo dei valori più autentici dello sport e di coesione sociale.

La LND, insieme alle sue Società, non ha però alzato bandiera bianca mettendo in campo ogni strumento e forma di resilienza. Anche il sostegno a questa innovativa disciplina rappresenta un esempio della nostra voglia di condivisione e vicinanza. Con questo spirito – conclude Sibilia – ringrazio i Club che hanno dato vita a questo bellissimo campionato, il Direttore del Gruppo Caroli Hotels Attilio Caputo per aver sposato, fin dalla prima ora, il nostro progetto e faccio i miei migliori auguri a tutti i ragazzi che “scenderanno in campo” per la conquista del titolo”.

In scia con il Presidente Cosimo Sibilia anche il neo Coordinatore degli eSport, nonché Vice Presidente della LND, Santino Lo Presti:

“Sono felice di inaugurare questo importante evento di una disciplina in grado di testimoniare come la LND, anche attraverso i nuovi strumenti, voglia essere in ogni modo vicino ai suoi protagonisti con i valori di sempre, quelli legati alla territorialità e ai giovani. Per tutto questo – aggiunge il Presidente Lo Presti – ringrazio in primis il Presidente Sibilia per la fiducia riposta nella mia persona.

L’universo del videogioco è un fenomeno diffusissimo tra i ragazzi e questo campionato, come gli altri in essere, non può che donare ancor più visibilità all’intero movimento dilettantistico, soprattutto in un simile momento. Ci apprestiamo infatti a vivere l’atto finale della eSerieD, abbiamo l’eFemminile in pieno svolgimento e abbiamo inaugurato da pochi giorni i campionati eSerieE di Lazio, Abruzzo e Liguria a cui si andranno ad aggiungere gli altri in fase di organizzazione a partire da Emilia Romagna, Sicilia e Calabria. A tal fine ringrazio sentitamente tutti i Presidenti dei Comitati Regionali LND per questa unità d’intenti. Ai Club che si sfideranno in Final Eight auguro di vivere una tre giorni all’insegna del sano agonismo e del divertimento. Che vinca il migliore”.

A premiare la nuova Regina della eSerieD ci saranno in Salento anche il Presidente del Comitato Regionale LND e del Settore Giovanile e Scolastico FIGC Vito Tisci ed il Coordinatore del Dipartimento Interregionale della LND Avv. Luigi Barbiero.

Non resta quindi che seguire la kermesse sul portale esport.lnd.it/it/esport e sul canale ufficiale Twitch della LND a partire dalla fase di eliminazione di venerdì e sabato, per vivere infine le emozioni della finalissima in programma per domenica 18 aprile.