Entra nel vivo l’organizzazione di #Youth4Climate

Si è tenuta oggi la quarta riunione del Comitato di Consultazione per l’organizzazione dell’evento #Youth4Climate: #DrivingAmbition, che si svolgerà a Milano dal 28 al 30 settembre, subito prima della Pre-COP26 che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre.

Nel corso della riunione sono stati trattati l’andamento del processo di selezione delle oltre 8.600 domande ricevute dai giovani di tutto il mondo, l’organizzazione dell’evento di Milano, volto a valorizzare il ruolo e i contributi dei giovani, e la definizione del processo per l’elaborazione della dichiarazione finale che sarà presentata alla Pre-COP e COP26.

L’evento, a cui parteciperanno 400 giovani provenienti da 197 paesi, vedrà le prime due giornate dedicate a gruppi di lavoro tematici, mentre il terzo giorno sarà dedicato a un confronto tra i giovani delegati e i Ministri partecipanti alla Pre-COP26.

Le tematiche che saranno al centro dell’evento sono in via di definizione e saranno il frutto di un lungo processo di analisi, che combina il lavoro condotto attraverso il programma dei nove eventi virtuali Youth4ClimateLive Series, lo stato di avanzamento del processo negoziale in ambito UNFCCC, nonchè le dichiarazioni emerse nei maggiori forum di dialogo giovanili.

Del Comitato di Consultazione fanno parte i rappresentanti dei governi di Italia e Regno Unito, Regione Lombardia, Comune di Milano, Segretariato UNFCCC, Ufficio dell’Inviato Speciale del Segretario Generale dell’ONU per i giovani, la constituency “YOUNGO”, Connect4Climate e rappresentanti della società civile di Italia e Regno Unito.

