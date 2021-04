Emodinamica Lanusei, approvata interpretazione autentica. L’assessore Nieddu: “Passaggio necessario per riattivazione del servizio, massima attenzione per il territorio ogliastrino”

Emodinamica Lanusei. Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, a commento dell’approvazione in Consiglio regionale, dell’interpretazione autentica per la ridefinizione della rete ospedaliera, passaggio necessario per consentire l’attivazione del laboratorio di Emodinamica dell’ospedale Nostra Signora della Mercede.

“Abbiamo ascoltato i cittadini e il territorio e lavorato con il massimo impegno per restituire all’ospedale di Lanusei un servizio importante per tutta l’Ogliastra. Il risultato di oggi è un traguardo che tanti pazienti assistiti nell’area attendevano da tempo. Oggi, nonostante l’emergenza Covid sia ancora in corso, diamo un segnale di forte attenzione a chi soffre a causa di altre patologie” Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, a commento dell’approvazione in Consiglio regionale, dell’interpretazione autentica per la ridefinizione della rete ospedaliera, passaggio necessario per consentire l’attivazione del laboratorio di Emodinamica dell’ospedale Nostra Signora della Mercede.