Visita a distanza per gli studenti del Primo Levi di Quartu

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha realizzato una visita d’istruzione a distanza con gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Tecnico Commerciale e Industriale Primo Levi di Quartu Sant’Elena, di concerto con il Dirigente Scolastico Prof. Massimo Siddi.

L’attività formativa ha coinvolto tre Terze e una Quarta superiore per un totale di 70 ragazzi e, visto il periodo particolare di emergenza sanitaria, la visita si è svolta completamente da remoto con studenti, docenti e personale Enel collegati in videoconferenza.

La visita

Gli studenti sono stati introdotti al mondo dell’energia elettrica da esperti di E-Distribuzione attraverso una panoramica sugli impianti di distribuzione dal punto di vista tecnico, di gestione del rischio elettrico e di tutela dell’ambiente. Sempre in videoconferenza i ragazzi hanno poi potuto apprezzare la presentazione dell’innovativo Centro di Addestramento Operativo (CAO) di Cagliari di E-Distribuzione, realizzata tramite un drone che ha trasmesso le immagini.

Il seminario formativo si inserisce tra le iniziative di sostenibilità di E-Distribuzione a favore delle Comunità, con lo scopo di coinvolgere in iniziative di sensibilizzazione e informazione di partner esterni come scuole, università, associazioni, nonché di tutti gli enti – come Protezione Civile e Vigili del Fuoco – che svolgono un ruolo sociale nella gestione delle situazioni di emergenza dovute ad eventi atmosferici o altre casistiche.

Il Centro di Addestramento Operativo

Il Centro di Addestramento Operativo con cui ci si è collegati, è una struttura che è stata realizzata per promuovere la formazione teorica e soprattutto pratica del personale operativo di E-Distribuzione, ma anche per ospitare eventi di “safety coaching” rivolti al personale delle imprese appaltatrici, seminari con associazioni finalizzati alla prevenzione del rischio elettrico, e incontri con le scuole sui temi dell’energia.

In Italia E-Distribuzione ha realizzato 12 Centri di Addestramento Operativo, in modo da offrire i medesimi servizi a tutti i colleghi e partner esterni dislocati sul territorio; il Centro di Cagliari è costituito da 2 Aule didattiche, un Laboratorio attrezzato e un Campo Scuola corredato di impianti dimostrativi.

Le dichiarazioni

Enrico Bottone, Responsabile Area Nord-Ovest di E-Distribuzione, ha dichiarato:

“Siamo soddisfatti per l’attenzione e l’interesse che hanno manifestato i ragazzi, siamo un’azienda che si mette continuamente al servizio delle comunità in cui opera, in un’ottica di sostenibilità e attenzione al territorio e al futuro dei nostri giovani. Conoscenza del sistema elettrico, mondo scuola-lavoro, operare in sicurezza, tutela dell’ambiente e innovazione tecnologica sono le direttrici di questi incontri.”