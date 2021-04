Domani cambia la mappa dei colori. Veneto, Marche e Trentino arancioni.

Domani cambia la mappa dei colori

La prima conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta.

La seconda dispone il passaggio in area arancione per le Regioni Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione.

Eventuali misure più restrittive già adottate sui territori restano in ogni caso in vigore. Complessivamente, dunque, la ripartizione delle Regioni e Province autonome da domani prevede in area rossa Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d’Aosta. Le restanti sono in zona arancione.

(ITALPRESS).