“Distanti ma uniti. Casa Sardegna on line”. L’evento “Le onde gravitazionali” è promosso dal circolo “Amistade” di Shanghai. Sarà il 10 aprile alle ore 10,00 in Italia e ore 16,00 in Cina e si parlerà delle onde gravitazionali.

Un’introduzione alla fisica delle onde gravi

tazionali di 30-40 minuti circa, con domande e risposte tra il Prof. Andrea Matta (ingegnere del Politecnico di Milano) e il Prof. Antonino Marcianò (fisico dell’università di Fudan di Shanghai) nello specifico:

1. Cosa sono le onde gravitazionali;

2. Come sono state scoperte;

3. Quali possibili implicazioni hanno la loro scoperta e misura sulle teorie di base;

4. Quali sono le possibili ricadute sulla società;

5. Il telescopio Einstein e la possibilità che sia ospitato nelle miniere della Sardegna.

AAIIC e’ l’Associazione degli Accademici Italiani in Cina.

Si può seguire “Distanti ma uniti. Casa Sardegna on line” sulla piattaforma zoom.us le cui credenziali sono: Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81047803144 Meeting ID: 810 4780 3144

Oppure sulla piattaforma facebook “Distanti ma uniti.Casa Sardegna on line” e sulla piattaforma TV Ajò Noa