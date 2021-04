Discariche non autorizzate e la gestione dello smaltimento dei rifiuti

Tra i tanti problemi o questioni annose del nostro pianeta rientra sicuramente a pieno titolo quella legata alla salvaguardia dell’ambiente.

Nella fattispecie il focus è incentrato in questa circostanza sulle discariche non autorizzate e lo smaltimento dei rifiuti.

Dinamiche piuttosto controverse che si trascinano ormai da tempo senza trovare una soluzione del tutto definitiva. Il tutto favorisce in questo modo un progredire dell’inquinamento e dell’impatto ambientale negativo. Un tema, questo, particolarmente sensibile, soprattutto alla luce dei dati degli ultimi anni, che fanno emergere una situazione ancora piuttosto negativa.

La questione delle discariche non autorizzate

Come detto, dunque, uno dei motivi al centro del macro-problema ambientale dell’inquinamento è senza ombra di dubbio quello dello smaltimento dei rifiuti. Ad esso però si aggiunge spesso un fattore trascurato, ovvero l’immissione di questi ultimi in discariche non autorizzate. Ossia in zone di sversamento non strutturate per adempiere al suddetto scopo.

Ecco quindi che quando ci si ritrova difronte a zone non idonee di sversamento rifiuti si assiste non solo ad un danno ambientale, ma anche ad un illecito. Solitamente, infatti, si procede alla confisca dell’area non autorizzata destinata a processi come smaltire il cartongesso, ad esempio. O ancora al fine di versarvi elementi in alcuni casi addirittura nocivi.

La gestione corretta dei rifiuti non prevede una simile situazione che per tanto si caratterizza come un vero e proprio reato. La giurisprudenza, infatti, in merito parla decisamente chiaro, non offrendo alcuna scappatoia interpretativa di sorta. Anzi, le sanzioni a riguardo sono piuttosto gravose ed oscillano spesso tra i 2.600 ed i 26.000 euro di ammenda con annessa pena detentiva dai 6 mesi ai 2 anni. Insomma, per farla breve stiamo parlando di un reato non di poco conto qualora venga commesso.

Gestione e smaltimento dei rifiuti

La pratica di smaltimento dei rifiuti è poi un’altra questione che merita particolare attenzione. Soprattutto per quel che concerne i singoli step che la caratterizzano: ossia, la raccolta, il trasporto, il trattamento e l’eventuale riciclaggio. È fondamentale che ciascuno dei passaggi elencati avvenga correttamente per far sì che i rifiuti possano essere gestiti in maniera idonea. O in alcune circostanze addirittura riciclati per un secondo utilizzo.

Riepilogando, è assolutamente necessario che ogni passaggio di questo essenziale fenomeno di tutela ambientale non venga trascurato minimamente. Esso è troppo importante sia per la gestione di ciò che ci circonda, quanto per non ritrovarsi in autentici reati deleteri per un sistema Paese. Per perseguire tale scopo tutti devono contribuire, dai comuni cittadini a chi ha le redini del Governo, poiché ognuno, senza nessuna esclusione, è nel proprio piccolo responsabile del vivere civile. Nessuno è, infatti, escluso da colpe quando si sviluppano problematiche come quella citata, poiché il fare di uno si ripercuote inevitabilmente su tutti gli altri.

Una comunità che si rispetti non può esimersi dal provvedere in maniera appropriata alla corretta gestione di pratiche come quella dello smaltimento dei rifiuti, disincentivando altre quali la creazione ed uso di discariche non autorizzate.