Deidda contro Michela Murgia per offese al Generale Figliuolo

Deidda (FDI): “Michela Murgia offende le nostre forze armate in trasmissione tv. Basta con questi deliri.”

“Quando vedo un uomo in divisa mi spavento sempre, non mi sento più al sicuro. Non sono sicura che la categoria bellica sia una categoria con cui si può responsabilizzare un Paese”, così Michela Murgia, durante la trasmissione “DiMartedì”, riferendosi al Generale Figliuolo nominato nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 al posto di Arcuri.

“Anche questa volta – dichiara Salvatore Deidda, Deputato e Capogruppo in Commissione Difesa per FdI – la Signora Murgia non perde occasione per tacere, offendendo non solo la persona del Generale Figliuolo, ma tutti i nostri uomini e donne in divisa che stanno dando, ogni giorno, prova di quanto il loro operato sia essenziale e prezioso in questa fase critica per la Nazione”.

“Certi personaggi, liberi di offendere chi sacrifica la propria vita per difendere la nostra, non meritano – a mio avviso – di presenziare nelle trasmissioni tv. La Murgia chieda immediatamente scusa a tutte le nostre Forze Armate e dell’Ordine” conclude Deidda.