De Luca: “Finalmente arrivano più vaccini, ma serve continuità”

“Oggi registriamo che arrivano più vaccini, l’importante adesso è che ci sia continuità altrimenti diventa impossibile fare una programmazione”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a margine della sua visita al centro per l’autismo BlunAuti di Qualiano.

Il governatore poi torna a chiedere rapide valutazioni da parte degli organi di controllo al fine di usufruire, se giungerà il via libera, il prima possibile del vaccino Sputnik acquistato dalla Regione. “L’Aifa deve muoversi, non può dormire – tuona De Luca -.

La situazione è grave e le decisioni vanno prese, che siano positive o negative. Vanno prese in un mese, non in un anno”.

(ITALPRESS).