Convocato il Consiglio Comunale di Nuoro per il giorno 26.04.2021

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica straordinaria in 1a convocazione per lunedì 26 aprile 2021 (dalle ore 15.00 alle ore 20.00, con ultimo appello alle ore 16.00) per la trattazione del seguente punto all’ordine del giorno:

1. Approvazione accordo transattivo finalizzato al pagamento di somme relative all’occupazione d’urgenza dell’area distinta nel N.C.T. al F. 51, particelle 153, 1125 e 1126;

2. Conferimento cittadinanza onoraria Patrick George Zaki;

3. Dibattito sul tema “Situazione giovanile in città”.

Il Presidente | Sebastiano Cocco