Consorzi di bonifica. Solinas (M5S): “Passo in avanti”

“Esprimo grande soddisfazione per l’ulteriore passo in avanti compiuto dai lavoratori avventizi dei Consorzi di Bonifica nella lotta per il riconoscimento delle loro professionalità e del loro impegno.

Chi viveva in condizioni di precariato perenne ora potrà avere la giusta tranquillità. Attendiamo di visionare il testo della delibera di Giunta per capire se tutte le osservazioni fatte finora siano state recepite.

Ora la palla passa ai Consorzi, in favore dei quali la Regione ha stanziato tutti i fondi necessari alle stabilizzazioni.

L’auspicio è che non si perda tempo e si proceda nel minor tempo possibile alla finalizzazione di questo impegno senza lasciare indietro nessuno”.

Questo l’intervento del consigliere regionale del M5S Alessandro Solinas alla luce del provvedimento adottato oggi dalla Giunta.