Compagnia Nuoro e provincia, operazioni dei Carabinieri

Compagnia di Ottana:

Sanzioni amministrative per inosservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Orotelli (NU).

I Carabinieri della Stazione di Orotelli, ambito controlli predisposti per rispetto misure urgenti in materia contenimento e gestione emergenza epidemiologica covid-19, hanno contestato illecito amministrativo a tre cittadini del luogo sorpresi, tra le ore 22.00 e le 23.00, su pubblica via senza valide motivazioni.

advertisement

Compagnia di Siniscola:

Deferimento per lesioni e danneggiamento.

I Carabinieri della Stazione di Siniscola hanno deferito in stato di libertà T.E., di Siniscola, che in una pubblica via colpiva per futili motivi un 21enne rompendogli l’apparecchio acustico e causandogli lievi contusioni.

Deferimento per omesse comunicazioni ai fini della percezione del reddito di cittadinanza

I Carabinieri della Stazione di Orosei e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Nuoro hanno deferito in stato di libertà K.S., cl’72 extracomunitaria, percettrice del reddito di cittadinanza, la quale ometteva di comunicare alle competenti autorità il mutamento del proprio stato di famiglia, che avrebbe causato la riduzione del beneficio ricevuto.

Contestualmente, veniva segnalato alla competente A.G. N.H., cl’78 extracomunitario, anch’esso percettore del reddito di cittadinanza, il quale ometteva di comunicare alle competenti autorità di essere sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, quale misura alternativa alla detenzione.