Come scegliere la modalità di spedizione più adatta alle tue esigenze.

Sia che tu abbia un’attività industriale, un e-commerce o che tu intenda spedire un prodotto dall’altra parte del mondo per fare un regalo ad un amico, avrai bisogno di valutare il migliore modo per effettuare la spedizione e calcolare quali servizi ti offrono convenienza economica, celerità e sicurezza.

Tutte e tre le modalità di spedizione che vedremo di seguito potranno essere utili in momenti diversi e in base alle tue esigenze del momento. Avrai la possibilità di scegliere uno qualsiasi dei metodi di trasporto disponibili per consegnare il tuo prodotto in base a vari fattori come il tempo impiegato, i tipi di merci da spedire, il budget, ecc.

Prima di spedire un pacco, piccolo o grande che sia, potresti prendere in considerazione le varie modalità di spedizione offerte dai più importanti corrieri internazionali per valutare quale possa fare maggiormente al tuo caso. Spesso, in caso di spedizioni occasionali, non saprai neppure come verrà spedito il tuo pacco ma sarà utile avere una conoscenza di massima delle diverse tipologie utilizzate.

Spedizione tramite aereo

advertisement

In questa modalità di trasporto, gli aerei vengono utilizzati per il trasporto di merci e questo rappresenta, senza ombra di dubbio, il metodo più veloce per inviare un pacco ovunque vogliate.

Questo vantaggio, in definitiva, lo rende il più accessibile a tutti i Paesi del mondo indipendentemente dal tipo di spedizione che dovrete effettuare e della frequenza con cui effettuerete il servizio. Il trasporto aereo può servire per la maggior parte degli articoli, ad eccezione di qualsiasi cosa estremamente pesante e di dimensioni imponenti che potrebbe non entrare nell’aereo.

Questa forma di trasporto è anche considerata la migliore modalità di spedizione per merci deperibili. La spedizione aerea è, però, solitamente la più costosa rispetto alle altre modalità di trasporto.

I prodotti spediti tramite trasporto aereo sono generalmente classificati nel segmento delle spedizioni espresse poiché la velocità di spedizione è più rapida, i prodotti vengono consegnati prima e il processo di gestione risulta leggermente più costoso. Con il trasporto aereo, puoi aspettarti che i tuoi pacchi vengano consegnati in un arco di 1 o 2 giorni in un’altra Nazione.

Spedizione via terra

Il trasporto via terra è una delle forme più antiche di trasporto di merci. Questo è il più utile quando si tratta di consegnare merci all’interno di un Paese o attraverso i confini vicini. I camion vengono generalmente utilizzati per il trasporto di merci su strada poiché dispongono di enormi spazi per spedire oggetti più voluminosi come materiale da costruzione e persino veicoli.

Questa modalità di spedizione è relativamente più economica delle altre.

Tuttavia, potrebbe essere necessario più tempo prima che le merci raggiungano la destinazione finale anche se solitamente le grandi aziende hanno magazzini in ogni parte del Paese per ottimizzare tempi e costi.

Un’altra forma di trasporto terrestre sono le ferrovie. Ci sono due opzioni principali quando si tratta di spedire merci su rotaia:

se la tua attività si trova vicino a una stazione ferroviaria, puoi caricare la merce direttamente sul treno e farla consegnare a destinazione .

. Servizio intermodale: questo tipo di servizio di spedizione prevede due diverse forme di trasporto merci, come camion e treni. Il carico viene prima caricato su rimorchi, quindi trasportato su camion alla stazione ferroviaria dove il carico viene caricato sul treno. Alla destinazione finale, i rimorchi vengono caricati su un altro camion e consegnati.

La spedizione via terra è maggiormente adatta per prodotti pesanti. Puoi spedire articoli come frigoriferi, televisori, condizionatori d’aria, automobili e motocicli utilizzando questa modalità di trasporto.

Spesso, inoltre, la tempistica non si rivela più lunga rispetto alla spedizione aerea come potremmo aspettarci dato che, soprattutto in caso di spedizione di oggetti costosi e voluminosi, il carico parte diretto verso quella precisa meta ed entro 24-48 ore dovrebbe quindi essere a destinazione.

Spedizione via mare

La spedizione deve essere effettuata attraverso il mare per vari scopi come militari o commerciali. È il metodo utilizzato per trasportare quantità relativamente maggiori di prodotti tramite una nave mercantile in cui le merci vengono imballate in contenitori che vengono caricati su una nave. Quasi tutto può essere spedito attraverso il mare ma, tuttavia, non è consigliabile spedire merci attraverso questa modalità quando si desidera che il prodotto venga consegnato rapidamente.

E’ un metodo di trasporto sicuro e a buon mercato ma dovrete calcolare assolutamente i tempi, specie se intenderete spedire dei prodotti alimentari deperibili.

Conclusioni

Fermo restando che al giorno d’oggi sono presenti sul mercato tantissimi corrieri e agenzie di spedizioni che ritireranno comodamente il pacco a casa vostra e lo faranno pervenire a destinazione in pochi giorni, è sempre utile conoscere i pro e i contro delle diverse forme di spedizioni disponibili.

Dalle prossime spedizioni che dovrai effettuare, potrai quindi decidere di optare per una spedizione aerea piuttosto che per una terreste o via mare in base alle tue esigenze, al budget disponibile e all’urgenza o meno di recapitare il pacco a destinazione.