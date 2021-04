Cinema: l’isola ospita 4° tappa di ANICA “Dentro la macchina dei sogni”

La Sardegna sarà la regione che ospiterà, il 20 e il 21 aprile, la quarta tappa della rassegna cinematografica ANICA “Dentro la macchina dei sogni – L’industria e i mestieri del cinema”.

Quarta tappa con gli studenti della Sardegna per il progetto ANICA alla scoperta delle professioni dell’industria cinematografica e audiovisiva: tra gli ospiti, il regista Matteo Rovere.

Il progetto, arrivato alla sua seconda edizione, coinvolge i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di diverse città italiane nella scoperta delle diverse professioni del cinema e dell’audiovisivo. Sono davvero molti, infatti, i percorsi professionali che possono essere intrapresi all’interno di questo settore, senz’altro affascinante e ricco di opportunità.

Le scuole partecipanti provengono da Cagliari e provincia (Istituto “G. Brotzu” – Quarto Sant’Elena, CA, Convitto Nazionale “V. Emanuele II”, Liceo “Foiso Fois” e Liceo “G. M. Dettori” di Cagliari) per un totale di circa 200 studenti e docenti iscritti.

L’iniziativa, realizzata in partnership con la Fondazione Sardegna Film Commission per il secondo anno di fila, vede il pieno sostegno del presidente Gianluca Aste: “Raccontare il mondo attraverso la magia del cinema, riscoprire la forza simbolica delle immagini in movimento, ritrovare il piacere di un mestiere da imparare. Il farsi dell’arte cinematografica in bottega, raccontata e svelata proprio dai suoi protagonisti: questa certamente è un’opportunità straordinaria che gli studenti della nostra isola vivranno come esperienza trasformativa di incoraggiamento e rinascita dopo un anno così difficile. Nel grande schermo imparano dallo sguardo dei maestri della settima arte, vengono ispirati dall’innovazione dei professionisti dell’Audiovisivo, trovano modelli e strumenti per la propria vita, speranza per la propria comunità, possibilità di arricchimento e riscoperta delle proprie radici culturali e linguistiche, fondamentali per noi sardi”.

Il 20 aprile le classi vedranno, grazie al supporto della piattaforma MYMOVIESLIVE!, “Il Primo Re” di Matteo Rovere. Il film, unico nel suo genere per la fedele e dettagliata rappresentazione storica, ha vinto tre Nastri d’Argento e tre David di Donatello nel 2020 e rappresenta per i giovani studenti un ottimo esempio per comprendere il grande lavoro di studio e i notevoli aspetti tecnici che caratterizzano la realizzazione di una opera cinematografica.

Il film è stato scelto dalle stesse classi, all’interno di una rosa di titoli proposta da ANICA.

A seguito della visione, il giorno 21, i partecipanti vivranno un interessante e interattivo confronto con il Produttore e Regista Matteo Rovere, Francesco Grisi – Co-fondatore di EDI (Effetti Digitali Italiani) e Tonino Zera – Scenografo. L’incontro, moderato dalla Responsabile Pianificazione Strategica ANICA Francesca Medolago Albani, vedrà i professionisti presentare il loro ruolo, raccontare le peculiarità e le caratteristiche del proprio lavoro, come pure la formazione e le esperienze che hanno caratterizzato il loro percorso, al fine di far comprendere ai ragazzi il mondo che si cela “dietro la macchina da presa”.

Il 5 maggio si concluderà il progetto, con un incontro indirizzato agli studenti dell’ISISS Magarotto di Roma.

“Dentro la macchina dei sogni – L’industria e i mestieri del cinema” è un’iniziativa ANICA realizzata nell’ambito del Piano Nazionale “Cinema per la Scuola”, promosso da MiBACT e MI, in partnership con Sardegna Film Commission e MYMOVIESLIVE!, e in collaborazione con Film Commission Regione Campania, Apulia Film Commission e Women in Film Television & Media Italia.

Fondata nel 1944, ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali rappresenta i produttori cinematografici e audiovisivi, i distributori cinematografici, le imprese tecniche e di servizi per la filiera, nonché operatori digitali e aziende integrate con sede in Italia. In qualità di associazione maggiormente rappresentativa, è deputata a stabilire relazioni con i principali protagonisti del sistema industriale e istituzionale, ai fini della valorizzazione del settore e del prodotto cinematografico e audiovisivo in Italia e all’estero. In qualità di rappresentante in Italia dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’ANICA seleziona il candidato italiano all’Oscar per il miglior film straniero.

Per informazioni: dentrolamacchinadeisogni@anica.it.

http://www.anica.it/web/eventi-festival-e-mercati/dentro-la-macchina-dei-sogni-piano-nazionale-cinema-per-la-scuola