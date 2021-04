Caserta. La UGL incontra il sindaco Marino

Una delegazione della Ugl Caserta composta dal segretario territoriale Ferdinando Palumbo e dal Segretario della categoria pensionati Vincenzo del Gaudio è stata oggi ricevuta dal sindaco Carlo Marino.

Durante l’incontro durato poco più di un’ora e che si è svolto all’insegna della cordialità sono stati trattati i temi sociali ed occupazionali del capoluogo, valutando le diverse problematiche alla luce del perdurare dell’emergenza coronavirus.

I sindacalisti hanno richiesto che la fruizione dei parcheggi su “strisce blu”, soprattutto se collocati in prossimità degli esercizi commerciali che vendono generi di prima necessità, possa avere tariffe di maggior favore per i residenti over 65 ed a tal proposito la Ugl ha proposto che tale modalità possa diventare in futuro fruibile anche attraverso le specifiche applicazioni scaricabili sugli smartphone.

Nella piattaforma sindacale targata Ugl Caserta anche un piano di accessi a prezzi calmierati al parco della Reggia capace di inserirsi nel solco delle analoghe misure varate dal ministero della cultura e l’individuazione di terreni da destinare ad orti sociali.

Il resto sarà parte di un documento/proposta di collaborazione, che includerà i percettori di rdc e che verrà inserito in una manifestazione di interesse per il puc.