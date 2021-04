Avviso – Contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ” Post 1989 “.

In allegato, l’avviso circa le modalità per accedere ai contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati LR 32/1991, ai quali sono ammessi gli edifici privati “Post 1989”.