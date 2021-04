Cagliari: è in corso il restauro di Palazzo Accardo, simbolo della città

L’intervento di riqualificazione si concentrerà in questa prima fase sulla messa in sicurezza, restauro e risanamento conservativo delle parti esterne e della copertura con l’intento, innanzitutto, di porre fine all’avanzato stato di degrado che, nel caso delle coperture, significa anche porre fine alle gravi infiltrazioni d’acqua che corrono lungo i muri perimetrali. Apposite indagini conoscitive portate avanti da esperti del settore sulle condizioni dell’edificio hanno reso evidente la necessità di un importante intervento di restauro dei materiali e degli elementi costitutivi originari. Solo nelle ipotesi di degrado totale, in cui non sarà possibile recuperare gli elementi originali, di concerto con la Soprintendenza, che ha il compito di monitorare, valutare e autorizzare passo passo ogni singolo intervento, sarà possibile ricorrere a materiali che abbiano però caratteristiche morfologiche, cromatiche e lavorazioni analoghe.

Per ottenere un risultato d’eccellenza i progettisti si sono fatti affiancare da una serie di esperti del settore.

A partire da Teravista, società specializzata nel settore delle riprese aeree, video e fotografiche a bassa quota, che ha realizzato un preliminare e approfondito reportage di rilievi fotografici utile ai progettisti per entrare nel dettaglio dei singoli elementi della copertura, altrimenti difficilmente individuabili.

Di fondamentale importanza era anche coinvolgere esperti restauratori. La scelta è ricaduta sulla Furnari Restauri, azienda piemontese specializzata nel recupero di opere d’arte ed edifici storici, che vanta numerosi interventi su fabbricati di grande pregio come Villa Sassi e Palazzo della Luce a Torino.

Se l’imperativo categorico è quello di salvaguardare la storia e il valore architettonico e simbolico del Palazzo, certamente le moderne tecnologie permetteranno di realizzare impianti di ultima generazione per un comfort di alto livello che metta d’accordo tradizione e innovazione.

A questo proposito il giovane architetto cagliaritano Marco Fois sta conducendo su Palazzo Accardo, all’interno del Master BIM dell’Università di Pisa, un project work che ha come tema l’HBIM (Heritage Building Information) cioè il recupero degli edifici esistenti, in particolare quelli di alto valore storico, con la metodologia di lavoro BIM.

Al termine di questo primo intervento, la cui durata è stimata in circa sei mesi, torneranno agli antichi splendori le imponenti serie di arcate che formano le aperture del piano terra, le ricche decorazioni e i caratteristici balconi, in parte sporgenti e in parte a filo, della facciata. Riemergeranno i pilastri verticali a fasce con capitello ionico e la fascia decorativa posizionata al di sotto del cornicione sporgente, che costituisce il tratto distintivo più originale dell’edificio, caratterizzato dall’uso di mattoni rossi e arricchita da una molteplicità di fregi di derivazione liberty, anch’essi in laterizi rossi. Il rivestimento del piano terra è in granito e calcare, mentre le fasce di demarcazione dei piani e le cornici delle aperture sono realizzate in pietra cantone.

Consapevoli dell’importanza anche simbolica di Palazzo Accardo per i cittadini cagliaritani, committenti e progettisti hanno deciso di utilizzare i canali social Facebook e Instagram per offrire un costante aggiornamento sullo stato dei lavori, ma anche per incuriosire i cittadini, soprattutto i più giovani, sulla storia di questo Palazzo, tra fantasiosi aneddoti e appunti storici. Inquadrando il Qr Code presente sulle impalcature che già contengono alcune narrazioni riguardanti la nascita del Palazzo, note biografiche su Dionigi Scano e il contesto socio economico in cui è stato eretto, il visitatore sarà rimandato alle pagine “Palazzo Accardo”.

CENNI STORICI

Il Palazzo Accardo sorge negli anni tra il 1899 e il 1901. La sua edificazione precede quindi di qualche anno la costruzione del nuovo Palazzo Comunale e di una ventina d’anni quella del Palazzo della Rinascente.

Con il valore e la bellezza della sua architettura, questo edificio contribuisce largamente alla configurazione di uno dei crocevia più suggestivi della città, l’incrocio del Largo Carlo Felice con la Via Roma.