Away, il nuovo brano di Noir dal progetto “The DarkRoom Session”

Esce il 30 aprile “Away”, il nuovo brano di Noir che inaugura il progetto “The DarkRoom Session”. Elettronica, esplorazione sonora e atmosfere raffinate. Artista molto seguito su Instagram e Spotify, il polistrumentista, compositore e produttore Noir si presenta oggi con un singolo che rappresenta una deviazione, o meglio, una nuova via parallela alla sua solita ricerca artistica, più tipicamente rock/pop oriented. La nuova strada che Noir ha iniziato a esplorare è quella della musica elettronica, creata unicamente mediante l’utilizzo di strumenti hardware. Il primo risultato è il singolo Away, brano in cui la fase di composizione e di mix è stata realizzata senza l’utilizzo di alcun tipo di software. Attraverso fitte trame sonore, ottenute anche attraverso suoni randomici, presi quasi a caso dal mondo reale, Away racconta la voglia di scomparire e la necessità di scappare da quel dolore profondo a cui spesso non si riesce nemmeno a dare un nome. Il testo del brano prevede poche, semplici parole, per lasciare spazio allo sviluppo musicale in costante movimento. advertisement Il risultato è un vero e proprio viaggio musicale all’interno di se stessi. Il singolo Away è parte di un progetto più ampio, denominato The Darkroom Session, che come spiega Noir è un “monicker mutuato dal fatto che mi piace lavorare con le luci basse, soffuse… praticamente al buio!” Nel nuovo percorso di libera esplorazione intrapreso da Noir, The Darkroom Session rappresenta un progetto di lungo periodo, senza una tempistica o un genere di riferimento: nuovi brani verranno periodicamente aggiunti al progetto, man mano che la ricerca di Noir prosegue, in una sorta di playlist crescente. Insomma, con Away si inaugura un nuovo filone parallelo alla strada più tipicamente rock di Noir, che definisce questo nuovo percorso “il side project di me stesso”. Segui Noir https://open.spotify.com/artist/5XP3gzQFWvKM6Oyxkb0DWp

https://www.instagram.com/noirtdc