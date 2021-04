AVIS. “Una buona pizza fa buon sangue”

L’AVIS San Gavino Monreale distribuirà in questi giorni 5.000 cartoni personalizzati alle pizzerie della città. Lo scopo, come sempre, è quello di promuovere la donazione del sangue: questa volta il messaggio dell’associazione di volontariato arriva nelle case dei sangavinesi attraverso un canale tutto nuovo.

“Il covid in questi mesi ha frenato la nostra attività di sensibilizzazione – racconta il vicepresidente dell’associazione Andrea Pusceddu – e abbiamo pensato a un nuovo modo per veicolare il nostro messaggio. Abbiamo fatto realizzare dei cartoni per pizza d’asporto personalizzati con il nostro logo e un invito a donare il sangue e li distribuiremo nelle pizzerie della nostra città”.

Diego Cotza, presidente dell’associazione, spiega che “la promozione della donazione di sangue è la nostra mission principale e crediamo che anche questo sia un modo utile per arrivare alle persone, ci aspettiamo un aumento delle donazioni grazie a questo progetto”.

advertisement

I cartoni saranno abbinati a uno speciale contest dedicato ai canali social dell’AVIS sangavinese. Sarà sufficiente scattare una foto o un selfie con il cartone bene in evidenza, e inviarla all’AVIS di San Gavino tramite Messenger o WhatsApp. Ogni settimana gli scatti verranno caricati su un album: la foto che prenderà più like vincerà due pizze a scelta presso la pizzeria preferita e un simpatico gadget AVIS.

Sui cartoni, inoltre, è stampato anche uno speciale QR Code che rimanda ad una pagina del sito dell’associazione in cui sono riportate le informazioni principali sulla donazione del sangue.

“Dobbiamo ringraziare tutte le pizzerie sangavinesi per aver aderito con entusiasmo alla nostra nuova iniziativa” conclude Andrea Pusceddu.

La campagna “Una buona pizza fa buon sangue” è stata finanziata dall’associazione con i fondi del 5×1000.