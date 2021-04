Autocross: incoronati i vincitori del 2° round al Val D’Enza Sportpark

La prima edizione della gara di Autocross al Val d’Enza Sportpark ha messo in luce la bellezza della specialità, fatta di sportività, polvere, fango, motori e amicizia. Su questi valori l’organizzatore drivEvent Adventure, con la grande collaborazione del Val d’Enza Sportpark, ha sviluppato l’evento emiliano.

Dopo la giornata di sabato con prove libere e di qualifica, la domenica è andata in scena la gara “vera” con 3 manches, semifinali e finali. Il tracciato ha messo alla prova tutti perché con le sue curve particolari ha permesso dei cambi di linea e dei sorpassi spettacolari.

Qualche momento di polvere ha mescolato le carte, così come dopo qualche innaffiatura, questo è l’Autocross e solo chi è riuscito ad adattarsi più velocemente alle difficoltà ho trovato la gloria.

Gruppo 0

Nel gruppo 0, dedicato ai minorenni, la battaglia è stata bellissima e molto corretta, con 3 piloti in grado di raggiungere la vittoria finale, l’ha spuntata il sardo Giuseppe Bitti, seguito da Valentino Ledda e Giuseppe Norelli.

Gruppi 1, 2, 3 e 4

Nel gruppo 1, gara di costanza vinta da Pier Paolo Caputo, che ha concluso la finale su 3 ruote.

Nel gruppo 2, grande battaglia tra molti piloti, a primeggiare Natale Casalboni, seguito da Peter Stecca e Giancarlo Amatori.

Nell’agguerrito gruppo 3, con ben 27 Kart Cross pronti a tutto per vincere, il migliore è stato Christian Tiramani, seguito da Fabio Pizzi e Adriano Fontana.

Da segnalare in questa categoria anche la presenza di un pilota francese che ha gradito molto l’Autocross italiano e sta già programmando altre partecipazioni nel nostro campionato.

Nel Gruppo 4, bella battaglia tra gli affascinanti buggy 1.600 4×4; a spuntarla Mattia Grasselli, seguito da Alessandro Gizzi e Stefano Visentini.

Gruppo 5

Nella classe regina, il gruppo 5 con i Super Buggy, la battaglia è stata bellissima e tutti hanno dimostrato una grande capacità di guidare con sorpassi corretti e volata finale. Il vincitore è stato Davide Casarin, seguito da Dino Semenzato e Davide Negri, quest’ultimo ha condotto alcuni giri della semifinale nonostante una gomma forata.

Una bella soddisfazione poter far gareggiare più di 50 equipaggi nel circuito di Val d’Enza, grande merito alle persone del Val d’Enza Sportpark che, per mesi, hanno lavorato sulla ricostruzione della pista, nonostante un meteo avverso per tutto l’inverno.

Ringraziamenti all’amministrazione comunale di San Polo d’Enza, che ha permesso che tutto questo spettacolo andasse in scena, e ad Aci Sport che ha fornito tutto il supporto per organizzare una gara, nonostante il periodo.

Foto e video della gara saranno presto on-line su tutti i canali di Autocross Media.

Il Campionato Italiano Velocità su terra da appuntamento a Vighizzolo d’Este per il round 3.