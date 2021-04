ASPAL Lavoro. Annunci borsa lavoro

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

ARZACHENA

Ad Arzachena si cerca 1 installatore di impianti di condizionamento. Si offre un contratto a tempo determinato.

ISILI

A Isili si cercano 1 muratore, 2 manovali e 1 apprendista muratore. Si offrono contratti a tempo indeterminato.

OLBIA

A Olbia si cercano 2 conduttori di mezzi pesanti e 1 idraulico. Si offrono contratti a tempo determinato ed a tempo indeterminato.

TORTOLI’

A Tortolì si cercano 1 riparatore autoveicoli, 1 elettricista, 1 ponteggiatore e 1 carpentiere. Si offrono contratti a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari si cercano 20 operatori di vendita. Si offrono contratti di collaborazione.

CABRAS

A Cabras si cercano 4 muratori, 1 geometra, 2 installatori di impianti fotovoltaici e 2 termoidraulici. Si offrono contratti a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

A Quartu Sant’Elena si cercano 1 responsabile servizi vendita, 5 consulenti commerciali e 1 addetto alle vendite telefoniche. Si offrono contratti di lavoro autonomo e contratti di collaborazione.

PORTO TORRES

A Porto Torres si cerca 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato.

SAMATZAI

A Samatzai si cerca 1 addetto alle bonifiche. Si offre contratto a tempo determinato.

ASSEMINI

Ad Assemini si cercano 1 tirocinante programmatore informatico, 2 sviluppatori di software e 1 autore di contenuti informazione digitale. Si offrono varie tipologie contrattuali.

CAGLIARI

A Cagliari si cercano 1 archivista, 3 agenti di vendita, 1 tirocinante in relazioni pubbliche, 2 tirocinanti funzionario amministrativo, 1 agente marittimo, 1 esperto di marketing, 3 tirocinanti disegnatori tecnici. Si offrono varie tipologie contrattuali.

SASSARI

A Sassari si cercano 1 tirocinante redattore articoli web e 2 agenti di vendita con contratto di collaborazione.

GHILARZA

A Ghilarza si cerca 1 collaboratore domestico. Si offre contratto a tempo indeterminato.

BUDONI

A Budoni si cerca 1 aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

TORTOLI’

A Tortolì si cercano 2 camerieri di sala, 1 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.

PULA

A Pula si cercano 2 fisioterapisti, 1 massaggiatore sportivo. Si offre contratto a tempo determinato.

MARACALAGONIS

A Maracalagonis si cercano 4 aiuto camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

GOLFO ARANCI

A Golfo Aranci si cercano 1 bagnino e professioni assimilate, 3 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena si cercano 2 governanti private di famiglia. Si offre contratto a tempo determinato.

BADESI

A Badesi si cercano 1 barista, 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

AGGIUS

Ad Aggius si cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 receptionist e 1 bracciante agricolo. Si offre contratto a tempo determinato.

SESTU

A Sestu si cercano 2 conducenti di autobetoniera. Si offre contratto a tempo determinato.

MURAVERA

A Muravera si cercano 2 operatori socio sanitari. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLORBA

A Villorba si cercano 10 termoidraulici e 10 elettricisti. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari si cerca 1 addetto alle pulizie. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

A Oristano si cerca 1 educatore professionale. Si offre contratto a tempo determinato.

TRESNURAGHES

A Tresnuraghes si cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cameriere di sala, 1 banconiere di bar. Si offre contratto a tempo determinato.

OLBIA

A Olbia si cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato.

GHILARZA

A Ghilarza si cerca 1 addetto alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati. Si offre contratto a tempo determinato.

CAPOTERRA

A Capoterra si cerca 1 cameriere di bar. Si offre contratto a tempo determinato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

URAS

Il comune di Uras assume con selezione articolo 16, 1 esecutore tecnico con qualifiche ammesse come muratore, idraulico, giardiniere o equipollenti. Il contratto sarà a tempo indeterminato, full time. Domande dal 17 al 28 maggio. Info nel CPI di Terralba.

SOLARUSSA

Il comune di Solarussa assume per il cantiere 5 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 28 aprile. Info nel CPI di Oristano.

ZEDDIANI

Il comune di Zeddiani assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 28 aprile. Info nel CPI di Oristano.

SANTA TERESA DI GALLURA

Il comune di Santa Teresa di Gallura assume per il cantiere 4 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 28 aprile. Info nel CPI di Olbia.

ARITZO

Il comune di Aritzo assume per il cantiere 1 operatore alla motosega, 3 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 5 mesi. Domande fino al 21 aprile. Info nel CPI di Sorgono.

PAULI ARBAREI

Il comune di Pauli Arbarei assume per il cantiere 1 geometra capo cantiere/impiegato tecnico, 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 21 aprile. Info nel CPI di Sanluri.

PERFUGAS

Il comune di Perfugas assume per il cantiere 2 muratori, 2 manovali edili. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 27 aprile. Info nel CPI di Castelsardo.

SARULE

Il comune di Sarule assume per il cantiere 3 impiegati amministrativi. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 22 aprile. Info nel CPI di Nuoro.

SIAPICCIA

Il comune di Siapiccia assume per il cantiere 1 bracciante agricolo. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 28 aprile. Info nel CPI di Oristano.

OLIENA

Il comune di Oliena assume per il cantiere 3 muratori, 3 manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate, 3 ingegneri/architetti, 2 geometri. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 27 aprile. Info nel CPI di Nuoro.

LA MADDALENA

Il comune di La Maddalena assume per il cantiere 2 archivisti, 7 impiegati, 1 ragioniere, 6 geometri. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 27 aprile. Info nel CPI di Olbia.

GUSPINI

Il comune di Guspini assume per il cantiere 2 braccianti agricoli, 1 operatore alla motosega. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande fino al 26 aprile. Info nel CPI di San Gavino Monreale.

AGGIUS

Il comune di Aggius assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde, 1 impiegato amministrativo addetto agli affari generali. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 23 aprile. Info nel CPI di Tempio Pausania.

GIRASOLE

Il comune di Girasole assume per il cantiere 2 manovali edili, 1 geometra. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 23 aprile. Info nel CPI di Lanusei.

GESTURI

Il comune di Gesturi assume per il cantiere 2 giardinieri, 2 muratori, 2 operai. Il contratto sarà a tempo determinato, per 2 mesi. Domande fino al 16 aprile. Info nel CPI di Sanluri.

TUILI

Il comune di Tuili assume per il cantiere 1 muratore, 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 16 aprile. Info nel CPI di Sanluri.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere comunale Oristano. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comune Tempio Pausania. Info nel CPI di Olbia

Cantiere comunale Gonnesa. Info nel CPI di Iglesias

Cantiere comune Nulvi. Info nel CPI di Castelsardo

Avviamento a selezione Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale. Info nel CPI di San Gavino Monreale

Cantiere comunale San Teodoro. Info nel CPI di Olbia

Cantiere comune Monti. Info nel CPI di Olbia

Cantiere comunale Guspini. Info nel CPI di San Gavino Monreale

Esito negativo cantiere comune Nuragus. Info nel CPI di Isili

Cantiere comune Ittireddu. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comunale Nughedu San Nicolò. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comune Seulo. Info nel CPI di Isili

Cantiere comunale Baratili San Pietro. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comune Lula. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comunale Guspini. Info nel CPI di San Gavino Monreale

Cantiere comune Padria. Info nel CPI di Bonorva

Esito negativo cantiere comune Urzulei. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comunale Burgos. Info nel CPI di Ozieri

Esito negativo cantiere comune Piscinas. Info nel CPI di Carbonia

Cantiere comune Bultei. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comunale Posada. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comune Mamoiada. Info nel CPI di Nuoro

Cantiere comunale La Maddalena. Info nel CPI di Olbia

Avviamento a selezione Consorzio Bonifica dell’Oristanese. Info nel CPI di Terralba

Cantiere comune Turri. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comunale Suelli. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comune Suelli. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comunale Ballao. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comune Suni. Info nel CPI di Cuglieri

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Avviamento a selezione comune Siniscola. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comune Ardara. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comunale Cardedu. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comune Orroli. Info nel CPI di Isili

Cantiere comunale Olmedo. Info nel CPI di Alghero

Cantiere comune Samatzai. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comunale Laerru. Info nel CPI di Castelsardo

Cantiere comune Padru. Info nel CPI di Olbia

Cantiere comunale Vallermosa. Info nel CPI di Assemini

Avviamento a selezione Agris Sardegna. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comune Osidda. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comunale Meana Sardo. Info nel CPI di Sorgono

Cantiere comune Buggerru. Info nel CPI di Iglesias

Cantiere comunale Carloforte. Info nel CPI di Carbonia

Cantiere comune Luogosanto. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comunale Tresnuraghes. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere comune Decimomannu. Info nel CPI di Assemini

Avviamento a selezione Agris Sardegna. Info nel CPI di Ghilarza

LEGGE 68

ORISTANO. 1 asfaltista stradale

Un’azienda cerca per operare in tutta la Sardegna 1 asfaltista stradale iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI dell’Isola. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 15 al 26 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

UTA. 1 meccanico riparatore di mezzi pesanti

Un’azienda cerca per la sede di Uta 1 meccanico riparatore di mezzi pesanti iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 19 al 29 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Elenco ammessi 1 operaio addetto ai servizi di pulizia per azienda Cagliari. Info nel CPI di Cagliari

I SEMINARI OLINE DEI CPI

Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al proprio CPI indicando nome e cognome, data di nascita, titolo e data del seminario.

CPI di ASSEMINI aspal.cpiassemini@regione.sardegna.it

Resto al Sud, 28 aprile ore 15.30

CPI di BONORVA aspal.cpibonorva@regione.sardegna.it

Creare impresa con Resto al Sud, 26 aprile ore 11.00

CPI di CAGLIARI (i seminari sono riservati ai domiciliati a Cagliari e Monserrato) cpicagliari.seminari@aspalsardegna.it

Cercare lavoro in tempo di Covid (parte 2): strategie e informazioni per passare dal curriculum all’azione nell’era digitale (accesso riservato a chi ha frequentato la parte 1), 21 aprile ore 10.00

Mettersi in proprio in tempo di Covid: Informazioni e strumenti per fare i primi passi, 22 aprile ore 10.00

Orientarsi al Programma Garanzia Giovani: Una guida alle opportunità del Programma rivolto ai giovani under 35, 27 aprile ore 10.00

Come passare dall’idea al progetto d’impresa: Informazioni e strumenti per progettare con il Business Model Canvas, 29 aprile ore 10.00

Selfiemployment: per i iscritti a Garanzia Giovani, a donne inattive e a disoccupati di lunga durata, 30 aprile ore 10.00

CPI di ISILI aspal.cpiisili@regione.sardegna.it

Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo: istruzioni per l’uso, 22 aprile ore 10.00

Cercare Lavoro è un Lavoro: strumenti per la ricerca attiva, 26 aprile ore 10.00

CPI di LANUSEI aspal.cpiogliastra@regione.sardegna.it

Garanzia Giovani, una guida alle sue opportunità, 27 aprile ore 10.00

Borsa Lavoro- Gli annunci di lavoro dei Cpi come candidarsi, 28 aprile ore 10.00

CPI di NUORO aspal.cpinuoro@regione.sardegna.it

Il reddito di cittadinanza: approfondimenti sulla misura di contrasto alla povertà e accesso alle politiche del lavoro, 20 aprile ore 10.00

L’offerta formativa: catalogo regionale e Cpia, 21 aprile ore 10.00

Orientarsi verso il futuro: Supporto alla scelta formativa, universitaria e professionale, 22 aprile ore 16.00

Elevator pitch: come presentarsi e descrivere le proprie competenze professionali efficacemente in due minuti, 23 aprile ore 10.00

Il reddito di cittadinanza: approfondimenti sulla misura di contrasto alla povertà e accesso alle politiche del lavoro, 26 aprile ore 16.00

Gli annunci su Borsa lavoro come attività di preselezione dei CPI: come candidarsi, 26 aprile ore 16.00

Legge 68/99 preselezioni e avviamenti: modalità di partecipazione, 27 aprile ore 16.00

Fare impresa con resto al SUD, 29 aprile ore 16.00

L’offerta formativa: catalogo regionale e Cpia, 30 aprile ore 10.00

CPI di OLBIA cpiolbia.seminari@regione.sardegna.it

Borsa Lavoro: come compilare il cv e inviare le candidature, 21 aprile ore 10.00

Borsa Lavoro: come compilare il cv e inviare le candidature, 28 aprile ore 10.00

Strumenti di inserimento al lavoro: i Tirocini Aspal, 30 aprile ore 10.00

CPI di QUARTU aspal.cpiquartusantelena@regione.sardegna.it

Orientamento Sportivo: panoramica delle istituzioni che regolano il Settore – Contratti e forme di Lavoro in ambito professionistico, d’impresa e associato, 21 aprile ore 10.00

Il mondo del lavoro, oggi e domani: mercato del lavoro e occupazione in Sardegna. Le nuove professioni. Le competenze delle nuove professioni di oggi e del futuro, 23 aprile ore 10.00

Dall’istruzione-formazione al mondo del lavoro, 27 aprile ore 10.00

Cercare Lavorare online, il cambiamento è adesso: suggerimenti, siti internet, strategie e modalità efficaci per la ricerca del lavoro, 29 aprile ore 10.00

Programma Garanzia Giovani: in cosa consiste, quali requisiti, come aderire, quali sono le misure previste dal programma, 30 aprile ore 10.00

CPI di SENORBÌ aspal.cpisenorbi@regione.sardegna.it

Creazione d’impresa con Resto al Sud, 20 aprile ore 11.00

Legge 68/99, disabilità e lavoro: opportunità di inserimento lavorativo, 20 aprile ore 11.00

Tirocini formativi di inserimento e reinserimento lavorativo, 23 aprile ore 11.00

Muoversi in digitale : SPID, CNS, PEC, firma digitale, piattaforme per videoconferenze, 27 aprile ore 11.00

Il colloquio di lavoro on line, 28 aprile ore 11.00

CPI di SINISCOLA aspal.cpisiniscola@regione.sardegna.it

Mettersi in proprio: come elaborare e redigere un progetto, 23 aprile ore 10.00

Il CPI e il Cittadino digitale: Nuove modalità e strumenti per fruire dei Servizi, 26 aprile ore 10.00

Borsa lavoro: come pubblicare il CV e candidarsi con un clic, 30 aprile ore 11.30