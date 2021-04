ArcelorMittal; Palombella (Uilm): “Una nuova fase”

“Con il perfezionamento delle operazioni per l’ingresso dello Stato in Acciaierie d’Italia Holding si è conclusa un’esperienza fallimentare. Da domani deve iniziare una nuova era che veda la partecipazione diretta dello Stato nella gestione dell’ex Ilva”.

Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario generale Uilm.

“E’ fondamentale a questo punto – esorta il leader Uilm – abbandonare una gestione unilaterale e autoritaria degli stabilimenti che non ha tenuto in considerazione la gravità della situazione che si era venuta a creare dopo lunghi anni di mancanza di attenzione dello Stato, da un lato, e di investimenti impiantistici e ambientali dall’altro. I lavoratori e i cittadini sono stati le uniche vittime di questa vertenza senza fine”.

“Adesso è arrivato il momento – aggiunge – di discutere delle migliorie, legate alla transizione produttiva dell’area primaria a Taranto così come è stato annunciato, apportate all’unico piano industriale da noi condiviso, che prevedeva la piena occupazione per i lavoratori assunti in Ilva AS, in AMI e anche per i lavoratori delle aziende dell’indotto”.