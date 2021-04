Alluvione di Bitti. Sulla strada della ripartenza

“Lo stanziamento nazionale da oltre 17 milioni licenziato oggi dal Consiglio dei Ministri è un segnale concreto lungo la strada della ripartenza che meritano i cittadini e le imprese di Bitti. Continueremo a collaborare con Governo e Regione affinché gli impegni presi, su cui già tanto si è fatto e si sta facendo, siano onorati quanto prima”.

Lo ha detto oggi il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, che ha aggiunto:

“Vigileremo inoltre affinché gli impegni assunti siano confermati e, a tal fine, nei prossimi giorni invieremo la nostra proposta all’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, e al Commissario per l’emergenza alluvione, Antonio Pasquale Belloi, per l’utilizzo delle risorse stanziate per Bitti dopo l’alluvione, 40 milioni di euro, e confermate nell’incontro tenuto nell’aula consiliare del nostro Comune lo scorso 26 marzo”.