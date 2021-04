Abbrescia Ugl, albo a tutela dei rider

Lavoro. Vincenzo Abbrescia, UGL Rider: “Necessario Albo a tutela di chi svolge lavoro in piattaforma digitale”

“Concluso oggi il primo tavolo ministeriale dell’Osservatorio per la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali. Secondo i dati consegnati – precisa Vincenzo Abbrescia, Segretario Nazionale UGL Rider – è emerso che il lavoro in piattaforma digitale oggi, in Italia, impegna oltre 200mila lavoratori e solo 30mila (quindi solo il 15%) in ambito del food delivery.

Un errore pertanto polarizzare la discussione e l’interesse mediatico solo sulle piattaforme del food considerato che in Italia ci sono numerosissimi soggetti che sfuggono a forme di controllo e censimento.

E’ necessario, pertanto, istituire subito un Albo per i soggetti che intendono svolgere lavoro in piattaforma digitale in Italia. Solo la regolamentazione consegna e salvaguarda le tutele” conclude Vincenzo Abbrescia, presente al primo tavolo ministeriale dell’Osservatorio per la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.