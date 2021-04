169 anniversario fondazione Polizia di Stato. Cerreto Lopa Catapano Schiavo Della Ragione di Fratelli d’Italia dichiarano:

In occasione del 169° anniversario della fondazione della Polizia di

Stato, esponenti campani di Fratelli d’Italia, hanno inviato al Questore

di Napoli, Alessandro Giuliano, una missiva, che non vuole essere solo

un sentito augurio per la fondazione del Corpo, ma un dovuto

ringraziamento e ribadire il sostegno a tutte le donne e gli uomini di

ogni grado e specializzazione per l’impegno che quotidianamente mettono

nella tutela della cittadinanza, in particolar modo in un momento

storico come questo dove la pandemia ha fatto perdere ogni forma di

certezza e la criminalità trova terreno fertile nelle debolezze socio

economiche della cittadinanza e in particolare degli imprenditori. La

figura degli agenti di pubblica sicurezza nella loro presenza continua

sul territorio, non sono solo una sensazione ma una certezza di

protezione sicurezza e serenità per tutta la popolazione”.

Così gli

esponenti del partito di Giorgia MELONI, Fratelli d’Italia , Marco

CERRETO, Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale, Enzo SCHIAVO,

Roberto DELLA RAGIONE e il Rappresentante della Destra Sociale, Rosario

LOPA