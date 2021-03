Zero Assoluto videoclip “Astronave”

ZERO ASSOLUTO con il videoclip “ASTRONAVE” al secondo appuntamento settimanale del ROMA VIDEOCLIP IN TOUR in collaborazione con YouMusic.Tv

Grande partenza del Roma Videoclip in Tour, il nuovo progetto ideato e diretto da Francesca Piggianelli per sostenere la musica ed i videoclip

Al via il secondo appuntamento con un videoclip in anteprima che sarà premiato alla prossima imminente Edizione del Romavideoclip- il cinema incontra la musica, “ASTRONAVE” degli ZERO ASSOLUTO, brano scritto con Gazzelle, regia di Olmo Parenti e la direzione creativa curata da Massimo Sirelli

Gli altri videoclip Indie selezionati presenti questa settimana e che resteranno in rotazione sono: “Milano” di Bruno Panuzzo regia a cura dei ragazzi del Liceo delle Scienze umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri; “Lasciarsi Andare” di Daniele Rotondo, regia di Diego Coluzzi; “L’inizio di una crisi” di Flavio Fabrizi, regia di Mattia Del Forno; “Bravo Cane” della Band Ignorantia Legit, regia di Adriano Natale e “Virus” di Tommaso Tella feat Sara Menichetti, regia di Filippo Ricciotti.

Inoltre vi anticipiamo che il terzo appuntamento sarà dedicata alle donne, non solo per la data dell’8 marzo, ma un omaggio, in quanto numerose sono le artiste, registe che meritano una attenzione costante, con la visione ed anteprime di videoclip che vi sorprenderanno!

Roma Videoclip-il cinema incontra la musica ed il Roma Videoclip Indie, giunto alla XVII Edizione, ideato e diretto da Francesca Piggianelli, dedicato ai videoclip indipendenti e al settore musica e cinema, ha realizzato il “Roma videoclip in tour” che si avvale anche della collaborazione con YouMusic.Tv, per omaggiare i premiati di questa prossima Edizione e per dare risalto e supporto anche alla sezione Indie.

Per tutti coloro che desiderano partecipare e far conoscere la loro musica ed i videoclip, potranno far pervenire il proprio videoclip gratuitamente alla seguente casella di posta elettronica: romavideoclipintour@gmail.com indicando il titolo del videoclip, nome dell’artista o band, regista, provenienza, contatto telefonico e social.

I videoclip selezionati verranno pubblicati sulla pagina Facebook, Instagram di romavideoclipintour, inseriti in rotazione sui Social TV YouMusic.Tv e menzionati nella pagina facebook.com/www.YouMusic.Tv (direttore Furio Morucci).

Inoltre la direzione selezionerà un videoclip per una intervista nella rubrica settimanale.

MUSICA E CINEMA …CONNUBIO VINCENTE!!!