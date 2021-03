Zeppole lunghe: la ricetta completa

Quando si parla di dolci in grado di raccontare la magia della Sardegna, non si può non chiamare in causa le zeppole lunghe. Come si preparano? Ecco, su ispirazione del sito ricetta.it, la procedura passo passo.

Ingredienti

Conosciute anche con il nome di zippulas, questi dolci fanno la loro comparsa sulle tavole soprattutto nel periodo di Carnevale. Ovviamente nessuno vieta di mangiarle anche negli altri momenti dell’anno!

advertisement

Prima di entrare nel vivo degli ingredienti, facciamo presente che quelli che vi stiamo per presentare sono necessari per la preparazione della ricetta base delle zeppole lunghe (la specificazione è doverosa in quanto esistono diverse varianti).

Per quanto riguarda i dosaggi, è il caso di sottolineare che vanno bene per circa 8 porzioni.

1 kg di farina 00 (in alternativa si può fare ricorso a un mix tra 500 grammi di farina di semola e 1/2 kg di farina 00).

1 litro di latte, possibilmente tiepido,

25 grammi di lievito di birra.

1 arancia (se si preferisce il limone, va benissimo anche orientarsi verso questo frutto).

Mezzo bicchiere di grappa.

Mezzo bicchiere di maraschino.

Sale q.b.

Olio di semi di girasole q.b.

Zucchero semolato q.b.

Svolgimento

La preparazione delle zeppole lunghe inizia prendendo un bicchiere di latte tiepido e sciogliendoci dentro il lievito di birra, avendo cura di mescolare bene. Una volta archiviato questo step, si prende l’agrume scelto e si grattugia bene la sua buccia.

Cosa si fa dopo? Si prende un contenitore, avendo cura di sceglierne uno sufficientemente capiente, e si versano la farina e il latte restanti, mescolando con dedizione. Quando ci si accorge che i due ingredienti sono amalgamati bene, si versa il lievito di birra precedentemente sciolto nel latte e si continua a mescolare.

Quando ci si rende conto che il composto è sufficientemente omogeneo, si aggiungono i liquori e la buccia dell’agrume precedentemente grattugiata.

Si prosegue impastando ancora un po’ e, successivamente, si copre l’impasto con un panno e lo si lascia riposare, attendendo fino a quando non ci si accorge che il suo volume risulta raddoppiato.

Cosa si fa adesso? Si prende l’impasto e gli si dà una forma il più simile possibile a quella di una ciambellina. In questo frangente, se non si ha molta pratica con la preparazione dei dolci può capitare di incontrare qualche difficoltà. Nessun problema! Ci si può aiutare con delle macchine ad hoc per la realizzazione di ciambelle – sono disponibili in commercio a prezzi assolutamente accessibili – o con il sache a poche. In quest’ultimo caso, il risultato sarà più simile, dal punto di vista della forma, a una spirale.

Poco male! Come già specificato, delle zeppole lunghe esistono tantissime varianti poi, parliamoci chiaro, quello che conta è il sapore!

Una volta data la forma desiderata all’impasto, si prende una padella antiaderente, la si cosparge di olio e si accende il fuoco a fiamma medio-alta. A questo punto, è arrivato il momento di prendere l’impasto a cui è stata precedentemente data una forma, di adagiarlo pezzo dopo pezzo sul fondo della padella e di friggerlo bene da ogni lato (bisogna continuare fino a quando non ci si accorge che ogni pezzo è diventato bello dorato).

Quando si raggiunge il risultato sopra ricordato, si toglie dalla padella ogni pezzo e lo si adagia su una fondina ricoperta con un foglio di carta assorbente. Il passo successivo prevede il fatto di passare ogni zeppola nello zucchero semolato. In questa fase è importante porre attenzione affinché lo zucchero aderisca alla perfezione alla superficie della zeppola.

Questi dolci vanno portati in tavola caldi. Concludiamo facendo presente che, per rendere il tutto ancora più gustoso, li si può guarnire con della crema pasticcera.