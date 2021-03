Visite guidate col Team About Apulia

Il prossimo venerdì, 5 Marzo 2021, tutte le Guide del Team About Apulia dedicheranno una giornata ai siti museali pubblici e privati della Puglia per festeggiarne la riapertura.

Sarà una grande gioia accompagnarvi in questo viaggio attraverso la bellezza, durante il quale i protagonisti saranno i grandi monumenti, più o meno noti, e i narratori saranno coloro che da sempre li hanno amati e ne hanno trasmesso la storia: le guide.

Cosa sarà possibile esplorare assieme a noi?

Castel del Monte – h 14:00 con Anna

Il Castello di Bari – h 10:00 con Lucia

Il Castello di Barletta – h 10:00 e h 1130 con Vincenzo

Il Castello di Gioia del Colle – h 18:30 con Floriana

Il Frantoio Ipogeo di Gallipoli – h 10:00 e h 16:00 con Francesca

Il Museo del Giunco di Acquarica del Capo – h 15:30 e h 16:30 con Gianluca

Il Museo Archeologico di Altamura – h 10:00 con Rossella

Il Museo Archeologico di Bari – h 11:00 con Ada

Il Museo Archeologico di Palazzo Sinesi a Canosa – h 17:30 con Francesco

Il Museo Archeologico di Taranto – h 10:30 e h 14:30 con Lucia

Il Museo e il Parco Archeologico di Egnazia – h 12:30 con Daniela

Il Museo Ebraico di Lecce – h 10:00 con Adele

Il Sito Archeologico della Cattedrale di Bari – h 10:00 con Giovanna

Il Sito Archeologico della Cattedrale di Bitonto – h 15:00 con Lucia

La Casa-Museo Ribezzi-Petrosillo di Latiano – h 16:00 con Alessandro

La Pinacoteca Giuseppe De Nittis a Barletta – h 10:00 con Isidora

Informazioni e prenotazioni

Per i costi di escursione, contattateci via telefono o WhatsApp allo 328 5490313 (Lucia) oppure scrivete a operations@aboutapulia.com

Si richiede un minimo di 7 partecipanti per poter confermare il tour.

Vi aspettiamo per festeggiare assieme…perchè la cultura non si ferma!

Il Team About Apulia

Postilla

Come Operatori Turistici, teniamo a garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per evitare la diffusione del Covid-19: mantenere le distanze, indossare la mascherina, lavarsi frequentemente le mani e controllo della temperatura (ove necessario) sono per tutti noi regole imprescindibili per lo svolgimento di un servizio a voi dedicato nella massima tranquillità.