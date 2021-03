Vaccini a Siniscola, la denuncia di Deriu (PD). Il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Deriu ha presentato sul tema una interrogazione in Regione.

In una nota dichiara: “Nel distretto sanitario di Siniscola ci sono gravi problemi sull’attuazione del piano vaccini. Si tratta di una situazione che mette in serio rischio la salute degli anziani, costretti ad attendere prima di essere vaccinati contro il Covid”.

L’assenza di programmazione e di trasparenza.

“La gestione della campagna vaccinale anti Covid-19 in Sardegna, soprattutto nel territorio nuorese – prosegue l’ esponente dem – è fonte di grande preoccupazione. E questo in considerazione dell’assenza di programmazione e trasparenza da parte della Regione. E ora si deve fare chiarezza in merito al grave episodio accaduto oggi a Siniscola”.

Cosa è accaduto oggi a Siniscola.

Oggi infatti a Siniscola numerosi anziani, recatisi nella sede preposta per effettuare la vaccinazione, sono dovuti tornare a casa per mancanza di dosi disponibili.

Presso la sede del distretto sanitario del comune baroniese avranno il vaccino anche gli abitanti di Posada, Torpè e Lodè, come da piano vaccinale.

Gli anziani in questione erano stati contattati alcuni telefonicamente dell’Ats. Altri invece tramite sms. C’era anche chi si era recato lì soltanto a causa della divulgazione di notizie inerenti alla disponibilità di vaccini presso il poliambulatorio.

Le dichiarazione dell’esponente dem.

“Da alcune fonti – spiega il consigliere del PD – il problema sembrerebbe riconducibile ad una perdita di dosi di vaccino. E questo sarebbe dovuto ad una errata programmazione nella somministrazione delle stesse”.

“Si tratta di un fatto gravissimo – commenta – che evidenzia i numerosi problemi di attuazione del piano vaccinale. E questo vale per il distretto di Siniscola ma non solo. Così si mette in serio rischio la salute degli anziani, esponendoli ad elevati rischi di contrarre il virus”.

La doverosità di una spiegazione.

“Qualora questi fatti siano accertati, è doveroso che la Regione e l’assessore alla sanità spieghino quali siano le ragioni della mancata vaccinazione. Dovranno inoltre spiegare se sia vero che questo episodio sia dovuto alla perdita di dosi di vaccino, per via di una errata programmazione. Mi auguro – conclude Deriu – che vengano disposte azioni urgenti ed indispensabili per far luce su questa grave vicenda. è necessario evitare che tali situazioni si ripetano, al fine di tutelare la salute dei cittadini ed il loro diritto ad essere vaccinati in tempi celeri”.