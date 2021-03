Vaccinazioni, Caroli Hotels offre la disponibilità delle proprie sedi

Caroli Hotels, network alberghiero con sedi a Gallipoli e Santa Maria di Leuca, risponde alla chiamata di Confindustria e del Governo, offrendo la disponibilità delle proprie sedi (e strutture) per la vaccinazione dei dipendenti e di tutta la comunità contro il Covid-19.

Enel, Eni, Inps, Poste Italiane, Fincantieri, Stellantis, Ducati, Lamborghini, Vodafone: sono solo alcune delle aziende che sul territorio nazionale hanno risposto all’appello rivolto con l’obiettivo di moltiplicare i punti vaccinali.

Le vaccinazioni

Le vaccinazioni in azienda non bypasseranno in alcun modo la lista di priorità fin qui definita dal piano nazionale: saranno attivate, infatti, tra fine aprile e i primi di maggio, non appena – si spera – in Italia arriverà un numero di fiale elevato a tal punto da richiedere l’apporto di più centri vaccinali possibili.

advertisement

Vaccinare i lavoratori vuol dire far ripartire il Paese e Caroli Hotels è in prima linea. Circa 6000 imprese ad oggi, come comunicato da Confindustria, hanno dato la disponibilità su base volontaria.