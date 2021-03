Vaccinazione anti Covid: gli ISF tra le categorie prioritarie. “Attualmente il Piano Nazionale Vaccinale italiano non contempla tra le categorie da vaccinare con priorità gli informatori scientifici farmaceutici.

Vaccinazione anti Covid. Una scelta che ha lasciato giustamente perplessi i professionisti della categoria, in quanto tale figura è esposta fortemente al rischio di contrarre l’infezione per i luoghi dove presta attività, senza contare, inoltre, il rischio di perdere gli attuali livelli occupazionali in virtù delle difficoltà di accesso presso numerosi presidi e distretti sanitari della Sardegna a seguito di differenti decisioni assunte direzioni sanitarie.

Molte regioni, tra cui Lombardia, Liguria, Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Veneto, hanno riconosciuto tali peculiarità e provveduto a vaccinare gli ISF, e la Sardegna, grazie alla sensibilità dimostrata dall’assessore della Sanità, Mario Nieddu, non sarà da meno.

Un’operazione di ascolto e vicinanza che ha dato luogo all’immediato riconoscimento di pari dignità a una figura professionale già regolamentata da ben 18 leggi in Italia, oltre a numerose DGR della Regione Sardegna.

Auspichiamo, dopo tale positivo riscontro, di poter vedere ben presto immunizzata tutta la popolazione sarda e ripartire con le nostre vite gettando alle spalla questo anno di sacrifici, restrizioni e battaglie!”