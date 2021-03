Turismo in Sardegna, la Kiwi Group Italia crede nella nostra isola e intende ampliare l’offerta turistica

La Kiwi Beach Resorts è una catena alberghiera italiana, consociata del gruppo Flash Tour, una tra le più importanti società turistiche in Egitto. La società, tra le altre strutture, gestisce anche due alberghi in Sardegna, entrambi si trovano nei dintorni di Castelsardo. Si tratta dell’hotel Rasciada, che sorge direttamente sul mare, in un tratto di costa rocciosa intervallata da incantevoli calette di sabbia, cosi come la sua spiaggia privata e attrezzata, al centro della splendida cornice del golfo dell’Asinara dal mare incontaminato e l’altro è il Castelsardo Resort, che sorge su una baia privata, a pochi chilometri da Sassari e a un’ora di distanza dall’aeroporto di Alghero e da quello di Olbia, inoltre, dista meno di due chilometri da Castelsardo, uno dei borghi medioevali più belli d’Italia, edificato sulla rocca e interamente circondato da possenti mura, col Castello dei Doria e il suo pittoresco dedalo di stradine con le tipiche botteghe degli artigiani, con un bel Museo dell’intreccio, unico nel mediterraneo, che contribuisce a far conoscere i segreti degli antichi mestieri del posto.

La Kiwi Group Italia, forte della professionalità acquisita in decenni di esperienza nei maggiori centri turistici, unisce la cura dell’ospite alla qualità dell’offerta del territorio e contribuisce fortemente all’economia di questa zona del Nord Sardegna. Nelle due strutture, impiega oltre 200 dipendenti per sette mesi all’anno, dando continuità all’indotto del settore, ma l’azienda. nei prossimi due anni conta anche di portare a sei le strutture da gestire in territorio sardo.

A Paolo Milani, che dal 2018 è consulente import-export e responsabile contatti e sviluppo per il Gruppo Kiwi Beach Resorts in Sardegna, chiediamo di parlarci delle strutture sarde dell’azienda e come interagiscono con i loro clienti: “I nostri principali partner turistici – spiega – operano nei nostri tre resort in Sardegna attraverso gli aeroporti di Alghero e Olbia. Per il momento abbiamo solo due resorts, ma contiamo di espanderci ancora”.

Quali sono le strutture attualmente operative: “Una è il Castelsardo Resort, 4 stelle – 143 camere – situato nella città di Castelsardo (Ss) e ubicato fronte mare con accesso diretto alla sua spiaggia, la suggestiva Baia Ostina. La maggior parte delle camere, hanno una vista diretta sul mare con ampi balconi e terrazze private.

I nostri clienti internazionali raggiungono il Castelsardo Resort attraverso voli charter diretti dall’aeroporto di Alghero distante 65 km.

L’altra struttura è il Rasciada Club Resort, 4 stelle – 115 camere, sempre situato a Castelsardo (Ss). Si tratta di un Resort fronte mare, dotato di una spiaggia privata di sabbia fine e tutte le camere godono di una vista mozzafiato sul mare con balcone o terrazza privati. I nostri clienti internazionali raggiungono il Rasciada Club attraverso voli charter diretti dall’aeroporto di Alghero distante 60 km e dall’aeroporto di Olbia distante 99 km”.

Avete raggiunto risultati apprezzabili nel turismo gastronomico: “Euro-Toques International, ci ha dato un importante riconoscimento, inserendoci come miglior Resort del Nord Sardegna, nella guida del 2021. Euro-Toques International, è un’importante organizzazione, che ricevette il riconoscimento ufficiale della Comunità Europea, tramite il presidente della Commissione Europea, Jacques Delors, che la indicava come l’associazione creata per la difesa della qualità degli alimenti in ogni nazione e la difesa e valorizzazione dei piccoli produttori”.

Gian Piero Pinna