Trevisani e HP Sport RRT, successo al Val d’Orcia

Grande prova di forza da parte di Jacopo Trevisani al rally della Val d’Orcia (con alle note Andrea Marchesini) che con una gara perentoria ha lasciato pochi spazi ai rivali al volante della Peugeot 208 Rally4.

Successo pieno di Classe e 23° assoluto su 72 classificati davanti a vetture e piloti di qualità e primato nella classifica assoluta del 2 Ruote Motrici del Raceday Terra a una gara dal termineè il bilancio della trasferta senese.

Con il successo su tutte e sei le prove speciali, il portacolori di HP Sport RRT fin dai primi chilometri di gara ha mostrato un passo difficile da seguire per i suoi seppur agguerriti ed accreditati rivali.

Arrivato in terra senese con l’intenzione di aumentare il feeling con la nuova 208 Rally4, il giovane driver bresciano si è detto molto contento di questo risultato: “Abbiamo svolto il lavoro che ci eravamo prefissati, ovvero conoscere meglio la vettura, senza trascurare il cronometro, siamo partiti con l’intento di riscattare lo stop forzato patito al ‘Valle del Tevere’ per la rottura di un semiasse. La gara ci è servita per accrescere la conoscenza con la vettura, concentrati (con Andrea ndr) sin dai primi metri di gara per individuare il setup migliore per la gara ed il risultato è sotto gli occhi di tutti, siamo molto soddisfatti. Un grazie alla squadra GF Racing come sempre al top e vettura all’altezza, partiamo per un 2021 nell’ambito del CIR 2 Ruote Motrici e nel Trofeo Peugeot con grandi aspettative”.

Soddisfazione anche in casa HP Sport RRT per la prestazione di Trevisani: “E’ stata una gara molto importante, un valido test per il CIR 2 Ruote Motrici e il Trofeo Peugeot che inizierà tra poche settimane.Vittoria a parte, ora dobbiamo lavorare tanto per il Tricolore. Avremo avversari molto competitivi, siamo comunque fiduciosi per affrontare al meglio il campionato”.

Classifica finale R2C Rally della Val d’Orcia

1) Trevisani–Marchesini in 32’35.7;

2) Ciato–Budoia a 1’33.8;

3) Baruffa–Braghi a 2’11.8.

Tutti su (Peugeot 208 Rally4).

Classifica assoluta 2 ruote motrici Raceday Terra 2020/2021

1) Trevisani 32 punti;

2) Caneschi 30;

3) Bartolini 28;

4) Ciofolo 27;

5) La Ferla 26