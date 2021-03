Transistor, si chiude la prima tranche del festival

Giovedì 4 marzo, alle 17.30 in diretta on line sulla pagina Facebook di Cada Die, si terrà la conferenza Antigone, disobbedienza, teatro e nuove tecnologie, con Sotera Fornaro, docente di Letteratura Greca all’Università di Sassari e responsabile del progetto di ricerca “Visioni del Tragico – La tragedia greca sulla scena del XXI secolo” ( www.visionideltragico.it ) nello stesso ateneo sassarese (Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali). Coordina Lara Farci, giovane attrice di Cada Die, con la partecipazione dei ragazzi del gruppo “Cuori di panna smontata” della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria.

Sotera Fornaro ha compiuto i suoi studi in Germania, ad Heidelberg, Friburgo e Berlino, e ha insegnato a Lüneburg e a Freiburg. È autrice di saggi su Omero, sulla retorica di età imperiale, sulla storia degli studi classici, sulla ricezione dei miti nelle culture contemporanee, in particolare di Antigone; scrive romanzi, racconti e pubblica molti articoli tematici. Transistor 20/21 si chiuderà fra maggio e giugno con la rappresentazione per gli istituti superiori cagliaritani, all’aperto e con ingressi contingentati, della forma compiuta dello spettacolo Sporchi di polvere, il cui studio è stato rappresentato la scorsa estate durante il Festival dei Tacchi, con in scena proprio i “Cuori di panna smontata”.

Nuove generazioni – Disobbedienza è il sottotitolo e filo conduttore del festival di quest’anno, TikTokAntigone l’asse portante, in gioco uno dei social media, TikTok, oggi più in sintonia con i linguaggi adottati dai giovani, utilizzato in modo costruttivo e intelligente, al servizio del mito greco di Antigone, focus del festival.

L’eroina dell’omonima tragedia di Sofocle, figlia del rapporto incestuoso fra Edipo, re di Tebe, e sua madre Giocasta, è diventata il simbolo del lavoro svolto con Mauro Mou, direttore artistico di Transistor, dai “Cuori di panna smontata”.