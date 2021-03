Tortolì: tappa del tour digitale della Regione Sardegna

Il tour digitale della Regione ha fatto tappa a Tortolì.

Si è tenuto ieri a fine mattina, presso la sala riunioni del Municipio, un importante incontro sul tema della digitalizzazione, tra gli amministratori e le amministratrici comunali, l’assessora regionale agli Affari Generali Valeria Satta, accompagnata dall’assessore ogliastrino ai Trasporti Giorgio Todde, e alcuni funzionari della Ras.

L’occasione è stata la presentazione della Carta dei servizi del Polo strategico regionale e il programma di sviluppo e di potenziamento delle infrastrutture della Sardegna.

L’obiettivo di questo ambizioso progetto tracciare insieme ai comuni della Sardegna un percorso di crescita digitale al fine di migliorare e soddisfare il rapporto con cittadini e imprese. Aderendo a questo sistema il Comune ottiene una serie di servizi strategici digitali.

Per l’Amministrazione un passo fondamentale e necessario soprattutto in un momento storico come quello che si sta vivendo, dove connessioni veloci e nuove tecnologie avanzate sono essenziali per amministrare, ed è d’obbligo stare al passo coi tempi e accelerare quel necessario percorso di transizione digitale.

Un incontro fruttuoso che si è concluso in modo cordiale, in occasione dell’importanze ricorrenza dell’8 Marzo, l’Assessora Satta è stata salutata con un omaggio floreale donato dalle Amministratrici Comunali.