To see the world: brano di Swllw In The World giovane rapper cagliaritano

E’ appena uscito su tutte le piattaforme digitali “To see the world”, scritto e interpretato da Swllw In The World, giovane rapper cagliaritano Riccardo Murgia.

Il brano, prodotto da Luca Frau e Alberto Pantaleo dello studio Phonofarms, prima uscita del disco Dadidè le cui tracce verranno pubblicate mese per mese, è una dichiarazione intenti, un messaggio che Swllw vuol lanciare a chi lo ascolta.

Un inno alla vita, per un presente pieno di speranza, a partire dal desiderio di redenzione e rivalsa che guarda non solo al lato artistico ma anche alla vita personale dell’autore, una frase che rispecchia quello che “spero che sia la mia vita non solo il mio anno”.

Il brano contiene il cameo di uno dei produttori, Alberto Pantaleo, giovane compositore e bassista, nelle veci di uno speaker radiofonico, che urla ripetutamente “to see the world, to see the world, to see the world”.

Swllw ha già pubblicato in passato singoli tra cui “Amor Praeoccupata” disponibile su tutte le piattaforme e “Mask Off RMX” su Youtube.

Il nuovo brano “To see the world” si può trovare su tutti i digital store già da questo 23 marzo.