Tirocini giudiziari: domande fino all’11 aprile

Permettere a giovani laureati di acquisire nuove competenze in ambito giudiziario e dare loro modo di affacciarsi poi nel mondo lavorativo o dei concorsi pubblici con maggiori strumenti e conoscenze. È questo l’obiettivo che ha portato l’Aspal a firmare un nuovo accordo con la Corte d’Appello di Cagliari e uno con la Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello per l’attivazione complessivamente di 130 tirocini giudiziari della durata di 6 mesi prorogabili per un massimo di altri 6 mesi.

I tirocini

Negli uffici requirenti saranno attivati 41 tirocini:

18 negli uffici di Cagliari (3 Procura Generale della Repubblica, 13 Procura della Repubblica, 2 Procura della Repubblica per i minorenni);

10 negli uffici di Sassari (2 Procura Generale della Repubblica, 6 Procura della Repubblica, 2 Procura della Repubblica per i minorenni);

gli altri saranno attivati negli uffici della Procura della Repubblica di Lanusei (2), di Tempio Pausania (3), di Nuoro (4).

Negli uffici giudicanti saranno attivati 89 tirocini:

40 a Cagliari (10 Corte d’Appello, 1 Commissario usi civici, 2 Tribunale/Ufficio sorveglianza, 23 Tribunale, 2 Tribunale per i minorenni, 2 Giudice di Pace);

21 a Sassari (4 Corte d’Appello, 2 Tribunale/Ufficio sorveglianza, 11 Tribunale, 2 Tribunale per i minorenni, 2 Giudice di Pace);

4 a Lanusei (3 Tribunale, 1 Giudice di Pace);

6 Tempio Pausania (5 Tribunale, 1 Giudice di Pace);

1 a La Maddalena (Giudice di Pace);

10 a Nuoro (6 Tribunale, 2 Ufficio di Sorveglianza, 2 Giudice di Pace);

7 a Oristano (6 Tribunale, 1 Giudice di Pace).

Le domande di adesione

Possono fare domanda di partecipazione i giovani laureati in materie giuridiche ed economiche, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, domiciliati in Sardegna e disoccupati ai sensi della Legge 150.

Le domande possono essere presentate fino all’11 aprile. Per i dettagli su requisiti e modalità di presentazione delle domande consultare gli avvisi pubblici.

Informazioni e contatti

Per informazioni sul procedimento amministrativo si può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’ASPAL:

tel. 070.6067039 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00,

dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00, mail: agenzialavoro.urp@regione. sardegna.it)

Link avviso tirocini Corte d’Appello (Uffici giudicanti):

www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=92867

Link avviso tirocini Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari (uffici requirenti):

www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=92869