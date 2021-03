The first cut, mostra a Mancaspazio (NU)

Mostra: The first cut.

Luogo: MANCASPAZIO

Indirizzo: Via della Pietà 11, Nuoro (NU)

Quando: dal 21/03/2021 – al 03/04/2021

Vernissage: 21/03/2020 ore 11:00

Autori: Beatrice Marinoni

Generi: Arte contemporanea, personale

Orari: Dal martedì al sabato dalle 18.00 alle 20.00

Con oltre 130 opere, la mostra The first cut, racconta il percorso artistico di Beatrice Marinoni negli ultimi 18 mesi: dal primo all’ultimo collage realizzato. I primi collage, raccontano mondi immaginati e immaginari in chiave sempre diversa, le serie, create successivamente sono l’espressione del cambiamento tecnico e stilistico di Marinoni, con sperimentazioni di carte diverse, la scelta dei colori e dell’assenza degli stessi, fino ad approdare alla tridimensionalità dei suoi ultimi lavori.

Dall’autobiografia, alla storia del Novecento, dall’immaginario collettivo a quello personale, la mostra di Beatrice Marinoni è un viaggio fra passato, presente e futuro, attraverso lo sguardo di una fotografa che dal primo taglio con le forbici ha dimostrato una fame di ricerca, una sete di sperimentazione e una necessità espressiva che non sembrano potersi fermare.

Marinoni nel 2020 è stata selezionata fra i fotografi della celebre rassegna, curata da Salvatore Ligios, A Banda e fra gli artisti esposti virtualmente al Museo dell’Amore Perduto di Aggius. La mostra è accompagnata da catalogo bilingue con testi di Chiara Manca e Mario Saragato, traduzioni di Shahrazad Hassan, fotografie di Nelly Dietzel, su progetto grafico di Sara Manca.