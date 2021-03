Teulada. Concluso il murale di Crisa

Teulada colora i suoi muri con le opere dell’artista CRISA, insieme alla collaborazione dei ragazzi della scuola media. Procede così il progetto Conscer-SI, partito il 2 febbraio con un calendario di appuntamenti che si concluderanno a fine marzo.

Il Progetto. E’ triennale, ed è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna e organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, insieme ai Comuni e le scuole, ha l’obiettivo di contribuire alla lotta al disagio sociale con particolare attenzione ai giovani dagli 11 ai 19 anni. I ragazzi sono stati coinvolti in attività mirate all’educazione artistica ed emotiva. L’arte, nelle sue diverse declinazioni, affiancate da percorsi di ricerca spirituale ed educazione emotiva sono gli strumenti attraverso i quali si intende realizzare l’obiettivo.

Il progetto prevede laboratori di yoga e teatro danza, che sono stati rimodulati per consentire il rispetto delle norme anti-covid. Si lavora anche all’aperto per la realizzazione dei murales nei Comuni di appartenenza: Teulada, Silius, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi.

advertisement

Teulada. Proprio in questi giorni è stato completato il lavoro dei murales di Teulada: uno realizzato da Federico Carta, Crisa, e l’altro a cura dei ragazzi della scuola media guidati dallo stesso artista, (foto in allegato*). La rappresentazione verta tutta sui temi ambientali e alla sensibilizzazione dei ragazzi. Si procede, nonostante le difficoltà dettate dalle restrizioni per le misure anti Covid, anche con il laboratorio di cinema a cura di Marco Gallus e finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio.