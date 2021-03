Terralba. Progetto Fami 2014-2020 – Apertura iscrizioni corsi alfabetizzazione linguistica

Progetto Fami. Si avvisa che sono aperte le iscrizioni di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (adulti e giovani adulti, con non meno di 16 anni, 15 per MSNA), per la frequenza nei corsi da realizzare nell’ambito DEL PROGETTO F.A.M.I. – PROG 2520 “SARDINIA L2” PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA.