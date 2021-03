Tennistavolo Sassari: la B1 maschile batte Biella 5-1 e resta in vetta al girone B

Terza partita e terza vittoria per la Tennistavolo Sassari, che supera il Biella Carrozzeria Campagnolo per 5-1 e resta in vetta al girone B, unica squadra a punteggio pieno. Per la formazione allenata da Alessandro Poma si è trattato del debutto casalingo in questo campionato dove comunque il Covid costringe a giocare senza pubblico.

Nella palestra della Scuola Media numero 2 il confronto è iniziato con la netta vittoria del fuoriclasse cinese naturalizzato italiano Yang Min su Simone Cagna per 3-0. Per i piemontesi ha pareggiato Eugenio Panzera che ha superato per 3-1 un Marco Sinigaglia che non è riuscito a carburare, come ha poi fatto contro Vincenzo Carmona, battuto per 3 set a 1.

Yang Min non ha lasciato set neppure a Eugenio Panzera: 3-0 con alcuni colpi da categoria superiore per l’inossidabile pongista che ha conquistato tante medaglie anche con la nazionale italiana.

Giovane ma già in possesso di un vasto campionario di colpi Marco Poma che prima ha sconfitto Vincenzo Carmona per 3-1, poi ha concesso il bis contro Simone Cagna per 3-0.

Non inganni comunque il punteggio, perché Biella è stata avversaria più pericolosa di quando non dica la classifica, ma davvero la Tennistavolo Sassari sta disputando una stagione d’alto livello che mantiene le ambizioni estive.