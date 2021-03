Strade Sarde, Manca (M5S) presenta una mozione

Strade sarde ridotte a un colabrodo.

Desirè Manca (M5S) presenta una mozione per chiedere l’intervento urgente della Regione.

“Negli ultimi vent’anni la Regione Sardegna ha investito ingenti risorse, europee, statali e regionali, per la realizzazione di un programma di interventi che avevano come obiettivo l’integrazione e l’ottimizzazione dell’intera rete viaria regionale.

Nonostante ciò, le cronache riportano quotidianamente le problematiche e i disagi che i sardi devono affrontare a causa delle pessime condizioni di manutenzione delle nostre strade. Da Nord a Sud dell’isola non si contano gli esempi di carreggiate interdette a causa della presenza di dissesti del corpo viario e cedimenti del sottofondo, spesso legati a difetti delle opere di realizzazione.

Non è infatti un mistero né una storia nuova: le strade sarde continuano ad essere caratterizzate da un insieme di rappezzi e ammaloramenti, sintomatici di una manutenzione ordinaria assolutamente scarsa e insufficiente”.

Questa la denuncia contenuta in una mozione presentata dalla consigliera regionale del m5s Desirè Manca che impegna il Presidente della Regione e la Giunta ad avviare con urgenza un programma di monitoraggio delle condizioni di degrado delle infrastrutture stradali della Sardegna e ad intervenire sulle stesse per garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione.

“La Regione ha il dovere di attivarsi subito e mettere in atto tutte le iniziative utili ad assicurare il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture viarie e una rete stradale davvero efficiente.

Non possiamo permettere che una regione come la nostra, a forte vocazione turistica, presenti una rete viaria in condizioni talmente deprecabili da fungere da deterrente all’arrivo di visitatori ma soprattutto da mettere in pericolo l’incolumità delle persone”